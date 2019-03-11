В Волгограде экипаж теплохода спас подростка на дрейфующей льдине





В Кировском районе Волгограда экипаж теплохода ОМ-153 спас 16-летнего мальчика, который решил покататься на льдине. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, происшествие случилось 8 марта - фигуру ребенка на дрейфующей глыбе капитан Николай Белоусов заметил при отправлении судна с пристани «Руднева». Плавсредство находилось от льдины на расстоянии около 300 метров.

«Больше всего я боялся, что мальчишка нас не дождется и спрыгнет в воду, - рассказывает Николай Белоусов. - До берега было метров 20, но в холодной воде и в верхней одежде он просто не смог бы доплыть. К льдине подходил носовым трапом, команда подсказывала и помогала подойти как можно ближе. Парня забрали на борт - перепуганный был, но даже ноги не успел замочить».

Уже на берегу мальчика встречали медики и полицейские. Как выяснилось, льдину размером 3х4 метра трое подростков столкнули с берега в воду, решив на ней покататься. Из-за сильного течения парня, который первым забрался на лед, быстро отнесло на глубину. Опасное путешествие подростка продлилось минут 10. И только благодаря слаженным действиям экипажа теплохода школьник вернулся на берег живым и невредимым.



