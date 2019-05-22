В Волгограде прокуратура вернула рабочее место беременной сотруднице “РЖД”





Вмешательство надзорного ведомства потребовалось, чтобы вернуть ранее занимаемую должность беременной сотруднице “РЖД”. Как рассказали сегодня ИА “Высота 102” в Южной транспортной прокуратуре, прокурорская проверка показала, что сотрудницу Волгоградской механизированной дистанции инфраструктуры Юго-Западной дирекции по эксплуатации путевых машин перевели на нижеоплачиваемую работу, когда она была “в положении”. Обнаружив нарушение закона, Волгоградская транспортная прокуратура внесла представление начальнику Юго-Западной дирекции. В результате приказ о переводе отменили, женщине пересчитали зарплату.

Начальник Волгоградской механизированной дистанции привлечен к административной ответственности, а его заместитель получил выговор.