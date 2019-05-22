В Волгограде прокуратура вернула рабочее место беременной сотруднице “РЖД”

Общество 21.05.2019 16:48
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21.05.2019 16:48
Вмешательство надзорного ведомства потребовалось, чтобы вернуть ранее занимаемую должность беременной сотруднице “РЖД”. Как рассказали сегодня ИА “Высота 102” в Южной транспортной прокуратуре, прокурорская проверка показала, что сотрудницу Волгоградской механизированной дистанции инфраструктуры Юго-Западной дирекции по эксплуатации путевых машин перевели на нижеоплачиваемую работу, когда она была “в положении”. Обнаружив нарушение закона, Волгоградская транспортная прокуратура внесла представление начальнику Юго-Западной дирекции. В результате приказ о переводе отменили, женщине пересчитали зарплату.
Начальник Волгоградской механизированной дистанции привлечен к административной ответственности, а его заместитель получил выговор.
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