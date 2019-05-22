В Волгоградской области стаи собак держат в страхе жителей поселка





Страшно выйти на улицу и отвести малышей в детский сад жительнице поселка Средняя Ахтуба. Как сообщила в редакцию читатель ИА «Высота 102», стаи диких собак буквально не дают прохода. Велосипедисты или дети на самокатах на агрессивных дворняг и вовсе действуют как красная тряпка. С просьбами оградить жителей первого микрорайона и улицы Октябрьской от собачьей своры, по словам женщины, люди неоднократно обращались в поселковую администрацию, но меры так и не приняты.













«Во вторник, 14 мая, когда я утром вела детей в сад, нас окружили собаки. Лай стоял невозможный. Я боялась пошевелиться. Два особо агрессивных кобеля рычали, не давая сделать шаг. Вечером мне пришлось забирать детей уже на такси. Но эта свора бежала даже за машиной. Из автомобиля мы вышли только после того, как собак разогнал таксист. Так продолжаться больше не может – мне жутко за себя и своих детей. Всем остальным жителям поселка тоже страшно. Почему администрация не предпринимает мер? Нам говорят, что в бюджете нет на это денег», - говорит обеспокоенная женщина.













Глава администрации Среднеахтубинского района Геннадий Шевцов прокомментировал ситуацию. По его словам, деньги на отлов бродячих животных в качестве субсидий органу местного самоуправления выделяет областной комитет ветеринарии. «В этом году финансирование поступило, мы провели конкурсные процедуры и определили подрядчика. Эта работа ведется. Конечно, выделяемых сумм не хватает на весь объем. Но мы решаем этот вопрос. Проблема еще и в том, что увеличению количества безнадзорных собак на улицах потворствуют сами люди, которые их кормят», - пояснил глава администрации района.

Геннадий Шевцов пообещал разобраться с данным случаем и принять меры. Для населения порядок действий таков: жалобы на опасных уличных собак следует направлять в администрацию поселения, которая в дальнейшем передает в район сформированный перечень адресов. По заданию чиновников отлавливать животных должна специализированная подрядная организация.

Бездомные собаки, как известно, могут являться источниками возбудителя бешенства. В Волгоградской области за последние три года ситуация по особо опасным и карантинным инфекционным заболеваниям животных заметно ухудшилась. Среднеахтубинский район - один из лидеров антирейтинга муниципальных образований. По данным регионального управления Роспотребнадзора, за 2018 год в области зарегистрировано 32 лабораторно подтверждённых случая бешенства. Из них 12 фактов выявлено в Волжском, 9 - в Среднеахтубинском районе, 3 - в Ленинском, 3 - в Николаевском и 5 - в Быковском.



