В Волгоградской области стаи собак держат в страхе жителей поселка

Общество 19.05.2019 08:48
7807 0
19.05.2019 08:48
Страшно выйти на улицу и отвести малышей в детский сад жительнице поселка Средняя Ахтуба. Как сообщила в редакцию читатель ИА «Высота 102», стаи диких собак буквально не дают прохода. Велосипедисты или дети на самокатах на агрессивных дворняг и вовсе действуют как красная тряпка. С просьбами оградить жителей первого микрорайона и улицы Октябрьской от собачьей своры, по словам женщины, люди неоднократно обращались в поселковую администрацию, но меры так и не приняты.
«Во вторник, 14 мая, когда я утром вела детей в сад, нас окружили собаки. Лай стоял невозможный. Я боялась пошевелиться. Два особо агрессивных кобеля рычали, не давая сделать шаг. Вечером мне пришлось забирать детей уже на такси. Но эта свора бежала даже за машиной. Из автомобиля мы вышли только после того, как собак разогнал таксист. Так продолжаться больше не может – мне жутко за себя и своих детей. Всем остальным жителям поселка тоже страшно. Почему администрация не предпринимает мер? Нам говорят, что в бюджете нет на это денег», - говорит обеспокоенная женщина.
Глава администрации Среднеахтубинского района Геннадий Шевцов прокомментировал ситуацию. По его словам, деньги на отлов бродячих животных в качестве субсидий органу местного самоуправления выделяет областной комитет ветеринарии. «В этом году финансирование поступило, мы провели конкурсные процедуры и определили подрядчика. Эта работа ведется. Конечно, выделяемых сумм не хватает на весь объем. Но мы решаем этот вопрос. Проблема еще и в том, что увеличению количества безнадзорных собак на улицах потворствуют сами люди, которые их кормят», - пояснил глава администрации района.
Геннадий Шевцов пообещал разобраться с данным случаем и принять меры. Для населения порядок действий таков: жалобы на опасных уличных собак следует направлять в администрацию поселения, которая в дальнейшем передает в район сформированный перечень адресов. По заданию чиновников отлавливать животных должна специализированная подрядная организация.
Бездомные собаки, как известно, могут являться источниками возбудителя бешенства. В Волгоградской области за последние три года ситуация по особо опасным и карантинным инфекционным заболеваниям животных заметно ухудшилась. Среднеахтубинский район - один из лидеров антирейтинга муниципальных образований. По данным регионального управления Роспотребнадзора, за 2018 год в области зарегистрировано 32 лабораторно подтверждённых случая бешенства. Из них 12 фактов выявлено в Волжском, 9 - в Среднеахтубинском районе, 3 - в Ленинском, 3 - в Николаевском и 5 - в Быковском.
Реклама
Популярное по теме
24.04.2019 15:25
25143 15
25.04.2019 18:06
13539 3
В исправительной колонии в Волгограде восстановят бомбоубежище21.05.2019 19:45
В больницах Волгограда остаются 11 пострадавших в ДТП с маршруткой21.05.2019 17:18
В Волгограде прокуратура вернула рабочее место беременной сотруднице “РЖД”21.05.2019 16:48
В Волгограде в ЦПКиО высадят 4-метровые сакуры21.05.2019 15:58
Лже-сотрудники МЧС пугают волгоградских бизнесменов сгоревшим автосалоном в Кемерово21.05.2019 14:07
В Волгограде жильцы аварийного общежития "выбили" компенсацию за потерянное жилье21.05.2019 13:16
В Волгограде труд дорожников уходит в пустоту21.05.2019 12:33
В судах Волгоградской области - новые назначения21.05.2019 09:48
В Волгограде оценят степень разрушения ЦУМа21.05.2019 09:07
Суд обязал обезопасить девять улиц в Средней Ахтубе Волгоградской области20.05.2019 16:14
В городе Волгоградской области разобьют суперпарк за 75 миллионов рублей20.05.2019 15:44
Из-под ног Родины-матери в Волгограде "уходят" плиты20.05.2019 14:29
Храм в Садах Придонья стал совершенно новым20.05.2019 12:59
В Волжском следователи ищут потерявшую память пенсионерку20.05.2019 12:18
На рынке в Волгограде торговали 15 мигрантов-нарушителей (ВИДЕО)20.05.2019 11:34
Реклама