Общество 17.05.2019 10:04
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17.05.2019 10:04
МУП "Михайловский банно-прачечный комбинат" в течение 6 месяцев должно устранить нарушения санитарно-эпидемиологических требований, выявленные сотрудниками Роспотребнадзора. Такое решение, как передает ИА "Высота 102", принял Михайловский районный суд. В территориальном управлении Роспотребнадзора сообщили, что выездная проверка банно-прачечного комбината выявила массу нарушений. Так, на потолках прачечной обнаружены трещины и плесень, а также порванный линолеум на полу. Такое же состояние помещений в бане, в том числе в парильных. В отношении юридического лица составлен протокол об административном нарушении, вынесено наказание в виде штрафа в 10 тысяч рублей. МУПу было выдано предписание об устранении нарушений, но оно не было исполнено. Сотрудники Роспотребнадзора обратились в суд о понуждении к совершению действий, связанных с устранением нарушений в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологического законодательства. Решение суда вступило в законную силу.
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