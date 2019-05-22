Улицы Волгограда впервые за долгие годы выходят из сумрака

Общество 16.05.2019 10:14
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16.05.2019 10:14
Свыше 1600 уличных фонарей появятся в разных районах Волгограда до конца текущего года. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, более 300 светоточек уже установлено. Наружное освещение появляется, в том числе, на тех улицах, где его никогда не было.
В настоящее время установка 170 фонарей ведется в Красноармейском, Кировском и Дзержинском районах. В частности, «из сумрака» выходят улицы Санаторная, Жигулевская, Танеева, Мачтозаводская. До конца декабря новые линии освещения также появятся на улицах Латошинской, Телефонной, Качалова, Чистоозерной, Батумской, Тургенева, Воровского, Глазкова, Чапаева, Кузнецкой, Дивногорской, Ковенской, Котлубанской, Быстрова, Довженко, Олимпийской, Морской, Таманской и других. Кроме того, в областном центре продолжается замена старых линий освещения на лампы нового поколения. Гарантийный срок службы таких энергоэкономичных устройств составляет 50 тысяч часов.
Проведение таких масштабных работ стало возможным благодаря заключенному в начале 2017 года соглашению между муниципалитетом и компанией-инвестором. Так, только в прошлом году в Волгограде появилось около трех тысяч новых уличных фонарей, а также построено 26 км сетей для ввода еще порядка 800 светоточек.
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