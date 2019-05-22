В новый пруд на Центральной набережной Волгограда запустят золотых рыбок

Общество 15.05.2019 12:11
3693 13
15.05.2019 12:11
Новый декоративный пруд на верхней террасе Центральной набережной Волгограда станет местом обитания японских карпов кои. Как сообщает ИА «Высота 102», около 30 золотых рыбок переселят из пруда в сквере им. Саши Филиппова, расположенном в Ворошиловском районе.
Сейчас в водоеме, которому уже более 4-х лет, обитает около 400 рыбок и несколько десятков черепах. Японским карпам кои настолько пришелся по душе волгоградский климат, что они расплодились в большом количестве.
Поэтому очень кстати пришлось появление на Центральной набережной нового водоема с мостиком и фонтаном, куда переселят часть декоративных рыбок.
Как рассказал ИА «Высота 102» депутат Волгоградской городской думы Андрей Гимбатов, появилась идея дать жизнь новой традиции - чтобы волгоградские молодожены в день свадьбы приходили к пруду с золотыми карпами и загадывали желания.
«Пруд с мостиком уже сейчас пришелся по душе горожанам, люди с удовольствием фотографируются и любуются красотой. Поэтому захотелось сделать это место еще более привлекательным. Японские карпы из семейства золотых рыбок станут настоящей изюминкой», - сказал Андрей Гимбатов, который настолько проникся задумкой, что лично занялся организацией процесса. Сегодня из водоема в парке им. Саши Филиппова начали отлавливать первых «переселенцев», они опробуют воду в пруду на Центральной набережной.
А 18 мая во время официального открытия обновленной территории на верхней террасе состоится торжественный запуск золотых рыбок в водоем. Церемония состоится в рамках музыкально-развлекательного фестиваля «#Вдохновляйся2019». Организаторы запланировали множество мероприятий - от концертов до спортивных состязаний.
Реклама
Популярное по теме
24.04.2019 15:25
25143 15
25.04.2019 18:06
13539 3
В исправительной колонии в Волгограде восстановят бомбоубежище21.05.2019 19:45
В больницах Волгограда остаются 11 пострадавших в ДТП с маршруткой21.05.2019 17:18
В Волгограде прокуратура вернула рабочее место беременной сотруднице “РЖД”21.05.2019 16:48
В Волгограде в ЦПКиО высадят 4-метровые сакуры21.05.2019 15:58
Лже-сотрудники МЧС пугают волгоградских бизнесменов сгоревшим автосалоном в Кемерово21.05.2019 14:07
В Волгограде жильцы аварийного общежития "выбили" компенсацию за потерянное жилье21.05.2019 13:16
В Волгограде труд дорожников уходит в пустоту21.05.2019 12:33
В судах Волгоградской области - новые назначения21.05.2019 09:48
В Волгограде оценят степень разрушения ЦУМа21.05.2019 09:07
Суд обязал обезопасить девять улиц в Средней Ахтубе Волгоградской области20.05.2019 16:14
В городе Волгоградской области разобьют суперпарк за 75 миллионов рублей20.05.2019 15:44
Из-под ног Родины-матери в Волгограде "уходят" плиты20.05.2019 14:29
Храм в Садах Придонья стал совершенно новым20.05.2019 12:59
В Волжском следователи ищут потерявшую память пенсионерку20.05.2019 12:18
На рынке в Волгограде торговали 15 мигрантов-нарушителей (ВИДЕО)20.05.2019 11:34
Реклама