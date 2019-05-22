В новый пруд на Центральной набережной Волгограда запустят золотых рыбок





Новый декоративный пруд на верхней террасе Центральной набережной Волгограда станет местом обитания японских карпов кои. Как сообщает ИА «Высота 102», около 30 золотых рыбок переселят из пруда в сквере им. Саши Филиппова, расположенном в Ворошиловском районе.





Сейчас в водоеме, которому уже более 4-х лет, обитает около 400 рыбок и несколько десятков черепах. Японским карпам кои настолько пришелся по душе волгоградский климат, что они расплодились в большом количестве.





Поэтому очень кстати пришлось появление на Центральной набережной нового водоема с мостиком и фонтаном, куда переселят часть декоративных рыбок.





Как рассказал ИА «Высота 102» депутат Волгоградской городской думы Андрей Гимбатов, появилась идея дать жизнь новой традиции - чтобы волгоградские молодожены в день свадьбы приходили к пруду с золотыми карпами и загадывали желания.





«Пруд с мостиком уже сейчас пришелся по душе горожанам, люди с удовольствием фотографируются и любуются красотой. Поэтому захотелось сделать это место еще более привлекательным. Японские карпы из семейства золотых рыбок станут настоящей изюминкой», - сказал Андрей Гимбатов, который настолько проникся задумкой, что лично занялся организацией процесса. Сегодня из водоема в парке им. Саши Филиппова начали отлавливать первых «переселенцев», они опробуют воду в пруду на Центральной набережной.

А 18 мая во время официального открытия обновленной территории на верхней террасе состоится торжественный запуск золотых рыбок в водоем. Церемония состоится в рамках музыкально-развлекательного фестиваля «#Вдохновляйся2019». Организаторы запланировали множество мероприятий - от концертов до спортивных состязаний.



