В День Победы в Волгограде перекроют центральные трассы





Движение личного транспорта будет ограничено на День Победы на ряде волгоградских улиц. Как сообщили сегодня ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по региону, это связано с необходимостью обеспечения безопасности участников праздничных мероприятий.

Так, движение будет перекрыто с восьми вечера 8 мая до полудня 9 мая на Площади Павших борцов. Рокадную дорогу перекроют в границах улиц Пугачевской и Комсомольской с 20 часов 8 мая до 15 часов 9 мая, а с 15:00 до 23:00 она будет перекрыта от ул. Пугачевской вплоть до 7-ой Гвардейской

В День Победы улицу Краснознаменскую от проспекта Ленина до Набережной закроют с 7:00 до 23:00; улицу Советскую от Краснознаменской и Комсомольской с 7:00 до 15:00, далее с 15.00 до 23.00 до ул. Порт-Саида. Движение по улица Чуйкова от Краснознаменской до Комсомольской закроется сегодня в 20:00, а с 15:00 до 23:00 9 мая она будет перекрыта до улицы Соколова.

Улица Комсомольская закроется от проспекта Ленина до Набережной с 15.00 до 23.00. С 9:00 до 15:00 перекроют движение по проспекту Ленина от ул. Комсомольская до улицы Крылова, на улице Хиросимы от Рокоссовского до 7-ой Гвардейской, на улицах 7-ой Гвардейской, Пражской и 13-ой Гвардейской между улицами Коммунистической и Советской.

Полицейские рекомендуют участникам акции “Бессмертный полк” оставить машины дома и пересесть на общественный транспорт. Впрочем это же можно порекомендовать и другим горожанам. Стражи порядка также напоминают, что парковка на проспекте Ленина от “Дома Павлова” до Мамаева Кургана будет запрещена.

Водителей просят быть предельно внимательными и заранее выбрать альтернативные маршруты поездок. Также автомобилистов просят строго выполнять предписания дорожных знаков и указания сотрудников ДПС.

Для тех, кто захочет посетить Мамаев курган после 15:00, можно воспользоваться парковками у ВГАФК и стадиона “Волгоград Арена”, а также у ТРК “Мармелад”.

Гостям праздничного концерта у музея “Россия - моя история” рекомендуют использовать парковочную площадку на площади Павших Борцов. На ней можно останавливаться после полудня.