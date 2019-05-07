Общество

Из центра Волгограда перед 9 мая вывезут припаркованные машины

Общество 07.05.2019 11:49
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07.05.2019 11:49


В день празднования 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на ряде городских улиц вводится пешеходный режим. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии Волгограда, на период проведения парада главная городская площадь Волгограда станет большой пешеходной территорией. Особый  режим начнет действовать здесь уже накануне праздника – с 22 часов 8 мая до 14 часов 9 мая. В этот период площадь Павших борцов, а также улицы Мира и Гагарина, примыкающие к площади, будут предоставлены для проезда  исключительно военной техники, участвующей в параде.
Для движения колонны «Бессмертного полка», которое начнется в 12-00, проспект им. Ленина от ул. 13 Гвардейской до ул. им. Маршала Крылова, а также  ул. 13 Гвардейской от ул. Коммунистической до ул. Советской станут свободными от транспорта. Пешеходная зона на этих улицах  будет действовать   с 9 до 16 часов 9 мая. Для обеспечения безопасности участников шествия стоянка вдоль проспекта им. Ленина,  а также на парковочных площадках, входящих в территорию пешеходной зоны, будет отменена – автовладельцам необходимо убрать личный транспорт с этих территорий до 23.00 8 мая - после этого времени брошенные автомашины будут перемещены на другие городские территории.
Напомним, 9 мая в Волгограде стартует праздничная программа  на Центральной набережной. В 19 часов у интерактивного музея «Россия – моя история» начнется праздничный концерт, в финале которого выступит Александр Буйнов. Завершит праздничные торжества в 22 часа артиллерийский салют и праздничный фейерверк в пойме Царицы у «Гасителя».  Для удобного спуска на территории, где пройдут мероприятия, пешеходные зоны будут организованы  с 7 до 24 часов на рокадной магистрали от ул. Калинина до ул. 7-й Гвардейской, на ул. Чуйкова от ул. Краснознаменской до ул. Соколова, на ул. Советской от ул. Краснознаменской до ул. Порт-Саида, а также на улицах Комсомольской и  Краснознаменской в границах от пр. им. Ленина до ул. Набережной 62 Армии.    Спуститься к верхней террасе набережной также можно по улицам Володарского и им. Ленина, которые станут пешеходными в границах от пр. им. Ленина до улицы им. маршала Чуйкова.

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