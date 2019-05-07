Долговой центр создан в Волгоградской области





Центр компетенции по взысканию неисполненных налоговых обязательств с функциями по управлению долгом создан на базе Межрайонной ИФНС России № 2 по Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в УФНС России по региону, долговой центр будет осуществлять функции по взысканию (урегулированию) задолженности с налогоплательщиков – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Так, требования об уплате налогов и сборов, вынесение решений о взыскании задолженности с банковских счетов, приостановка (разблокировка) операций по счетам налогоплательщиков, а также постановления о взыскании задолженности за счет имущества, будут осуществляться Межрайонной ИФНС России № 2 по Волгоградской области.

Кроме того, долговой центр будет осуществлять взаимодействие с инспекциями Волгоградской области при планировании и проведении налоговых проверок для проведения анализа финансового положения налогоплательщиков и изыскания способов взыскания задолженности посредством механизмов действующего российского законодательства.

В УФНС по региону отмечают, что создание такого центра позволят повысить эффективность работы по администрированию долгом.



