Минфин РФ оштрафует Волгоградскую область из-за сельских чиновников





Финансовые санкции будут применены в отношении субъекта РФ – Волгоградской области – за проблемный объект, который до сих пор не удается достроить. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на акт КСП Волгоградской области, речь идет о школе в поселке Красный Октябрь Палласовского района, на которую федеральный бюджет выделил 97,5 миллиона рублей. Всего администрация Палласовского района получила на этот объект 113,3 миллиона рублей. Учебное учреждение на 340 учащихся должно было быть построено до конца 2018 года. Однако срок сдачи объекта был перенесен на 29 марта в связи с необходимостью корректировки проектной документации. Но и после этой даты школу не сдали в эксплуатацию.

Таким образом, администрация Палласовского муниципального района - получатель средств бюджета, которому предоставлены межбюджетные трансферты, взяла на себя обязательство по достижению значения показателя результативности - ввод в действие в 2018 году общеобразовательной организации на 340 учебных мест, которое не было выполнено и по состоянию на 1 апреля, что является нарушением порядка расходования межбюджетных трансфертов. Такой вывод сделали в КСП. За указанное правонарушение в области финансов установлена административная ответственность, предусмотренная статьей 15.15.3 КоАП РФ. Теперь бюджету Волгоградской области начислят штрафные санкции в размере 10% объема средств, предназначенных для софинансирования капитальных вложений – это примерно около 9 миллиона рублей.

Фото сайта министерства финансов РФ.