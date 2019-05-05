В вечной луже в центре Волгограда "утонуло" такси (ВИДЕО)

Общество 05.05.2019 16:28
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05.05.2019 16:28
Легковая машина провалилась сегодня передними колесами в затопленную ливневку во дворе дома в Центральном районе Волгограда, передает корреспондент ИА “Высота 102”. Инцидент произошел около трех часов дня на подъездной дороге у дома №5 по улице Ткачева. Буквально пару дней назад информагентство уже сообщало о том, что после очередного дождя вода снова залила злополучную дорогу. И причиной тому стала полностью забитая ливнёвая канализация. Головной боли автомобилистам добавляет отсутствие на ливнёвке части решёток. И сегодня в “подводный капкан” угодила “Лада”.
Водитель рассказал, что он работает в такси и едва успел подъехать к дому, где его ждали клиенты. “Я знал, что здесь забита ливневка и проехать бывает весьма проблематично, поэтому подъезжал со всей осторожностью, но, если честно, не ожидал, что провалюсь”, - говорит владелец машины Сергей. Правда, ему повезло - вскоре рядом остановился владелец внедорожника, который и помог таксисту выбраться из непростой ситуации.
Отметим, что это уже не первый случай, когда в затопленную ливнёвку проваливаются колёсами автомашины. Дорожная ловушка появляется в центре города после каждого дождя или таяния снегов. Многочисленные обращения жителей в управляющую компанию и к райадминистрации, о которых они неоднократно рассказывали информагентству, успеха не возымели. Сколько еще будут мучиться пешеходы и сколько машин “утонет” в этой луже, неизвестно. К кому еще надо обращаться волгоградцам, чтобы их услышали и вызволили из этой злосчастной лужи?
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