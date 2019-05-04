Дорожная разметка в центре Волгограда неожиданно раздвоилась





На проспекте Ленина в центре Волгограда рябит в глазах от дорожной разметки. Как сообщает ИА «Высота 102», на участке дороги от площади Ленина до Астраханского моста дорожной разметки сегодня не просто много, а очень много. Все дело в том, что старая разметка еще не успела исчезнуть, как рабочие нанесли новую





Примечательно, что сделали они новую разметку не поверх старой, а взяли и «перекроили» проезжую часть новыми белыми линиями. В итоге создается впечатление, что разметка просто раздвоилась. Почему рабочие так «разрисовали» центр Волгограда остается только догадываться. Возможно, они просто не попали в прежние линии, либо устраняли «ошибки» предыдущей работы. А может они просто расширили полосу, выделенную для общественного транспорта.

Отметим, что так «повезло» с дорожной разметкой только центу города. В других районах, например, на Второй продольной магистрали есть участки, где дорожной разметки нет вообще.



