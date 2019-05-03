Длина отремонтированного с явными огрехами полотна на улице Московской составляет 1,2 километра. Сейчас на дороге во многих местах образовались провалы. Между тем, как сообщалось ранее, контроль качества выполнения работ и их соответствия проектной документации на каждом этапе контролировали сотрудники Дирекции автодорог Волгоградской области.
Общество 03.05.2019 14:18
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03.05.2019 14:18
Асфальт на отремонтированной менее двух лет назад улице Московской в Краснослободске проваливается и расползается на глазах.
Как сообщает ИА «Высота 102», ремонт важной транспортной артерии, которая стала началом новой объездной трассы «Краснослободск - Вторая Пятилетка», изначально вызвал немало вопросов у местных жителей. Сначала были затянуты сроки и подрядчик - саратовская компания «Автогрейд» - начала спешно заниматься укладкой щебеночного основания, а затем и асфальта - уже при минусовых температурах, когда выпал снег. Тогда рабочие утверждали, что морозная свежесть строительству дороги не помеха. Когда же обновленная впервые за 15 лет улица Московская была сдана, выяснилось, что пешеходам невозможно ходить по «символическим» тротуарам. Если случается непогода, то в местную школу или больницу дети и взрослые вынуждены пробираться прямо по проезжей части и подвергать свою жизнь опасности. А то, что должно быть пешеходными дорожками, находится ниже уровня автомобильной дороги, и поэтому утопает в жидкой грязи. Изначально региональные власти заявляли о важности не только ремонта, но и благоустройства улицы Московской в Краснослободске, однако на сегодняшний день ни о о чем подобном речи нет.
Длина отремонтированного с явными огрехами полотна на улице Московской составляет 1,2 километра. Сейчас на дороге во многих местах образовались провалы. Между тем, как сообщалось ранее, контроль качества выполнения работ и их соответствия проектной документации на каждом этапе контролировали сотрудники Дирекции автодорог Волгоградской области.
Длина отремонтированного с явными огрехами полотна на улице Московской составляет 1,2 километра. Сейчас на дороге во многих местах образовались провалы. Между тем, как сообщалось ранее, контроль качества выполнения работ и их соответствия проектной документации на каждом этапе контролировали сотрудники Дирекции автодорог Волгоградской области.
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