Общество

Под Волгоградом расползается отремонтированная перед ЧМ-2018 важная дорога

Общество 03.05.2019 14:18
7476 0
03.05.2019 14:18


Асфальт на отремонтированной менее двух лет назад улице Московской в Краснослободске проваливается и расползается на глазах. 

Как сообщает ИА «Высота 102», ремонт важной транспортной артерии, которая стала началом новой объездной трассы «Краснослободск - Вторая Пятилетка»,  изначально вызвал немало вопросов у местных жителей. Сначала были затянуты сроки и подрядчик - саратовская  компания «Автогрейд»  - начала спешно заниматься укладкой щебеночного основания, а затем и асфальта - уже при минусовых температурах, когда выпал снег. Тогда рабочие утверждали, что морозная свежесть строительству дороги не помеха. Когда же обновленная впервые за 15 лет улица Московская была сдана, выяснилось, что пешеходам невозможно ходить по «символическим» тротуарам. Если случается непогода, то в местную школу или больницу дети и взрослые вынуждены пробираться прямо по проезжей части и подвергать свою жизнь опасности. А то, что должно быть пешеходными дорожками, находится ниже уровня автомобильной дороги, и поэтому утопает в жидкой грязи. Изначально региональные власти заявляли о важности не только ремонта, но и благоустройства улицы Московской в Краснослободске, однако на сегодняшний день ни о о чем подобном  речи нет.
Длина отремонтированного с явными огрехами полотна на улице Московской составляет 1,2 километра. Сейчас на дороге во многих местах образовались провалы. Между тем, как сообщалось ранее, контроль качества выполнения работ и их соответствия проектной документации на каждом этапе контролировали сотрудники Дирекции автодорог Волгоградской области.


Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Винилон сайдинг. СТОП ЦЕНА 150руб/шт, дл=3,66м 8-8442-95-50-05

"Магазин медтехника" 8-800-5-503-503 Необходима консультация.
Популярное по теме
Погибшей по вине молодогвардейца семье устанавливают мемориал на волжском кладбище
06.04.2019 21:07
81106 0
В Волгоградской области антигерой публикаций «Высоты 102» почил в бозе
06.04.2019 21:43
29692 0
В Волгограде жители брошенного УК дома пережили коммунальную катастрофу
07.04.2019 10:03
20692 27
Общество
03.05.2019 12:49
Общество 03.05.2019 12:49
589 0 Обсудить

0
Далее
Общество
03.05.2019 10:26
Общество 03.05.2019 10:26
818 0 Обсудить

0
Далее
Общество
03.05.2019 10:19
Общество 03.05.2019 10:19
321 0 Обсудить

0
Далее
Общество
02.05.2019 16:31
Общество 02.05.2019 16:31
2011 0 Обсудить

0
Далее
Общество
02.05.2019 12:54
Общество 02.05.2019 12:54
10753 17 Обсудить

0
Далее
Общество
02.05.2019 11:19
Общество 02.05.2019 11:19
758 0 Обсудить

0
Далее
Общество
02.05.2019 11:02
Общество 02.05.2019 11:02
2173 0 Обсудить

0
Далее
Общество
02.05.2019 10:21
Общество 02.05.2019 10:21
7972 0 Обсудить

0
Далее
Общество
02.05.2019 10:07
Общество 02.05.2019 10:07
17024 0 Обсудить

0
Далее
Общество
01.05.2019 14:36
Общество 01.05.2019 14:36
7260 0 Обсудить

0
Далее
Общество
01.05.2019 12:38
Общество 01.05.2019 12:38
8558 0 Обсудить

0
Далее
Общество
01.05.2019 10:27
Общество 01.05.2019 10:27
916 0 Обсудить

0
Далее
Общество
01.05.2019 10:09
Общество 01.05.2019 10:09
1003 0 Обсудить

0
Далее
Общество
01.05.2019 09:22
Общество 01.05.2019 09:22
1663 0 Обсудить

0
Далее
Общество
30.04.2019 17:04
Общество 30.04.2019 17:04
5273 3 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

18:03
В Волгограде столкнулись маршрутка и "Яндекс Такси" , есть пострадавшиеСмотреть фотографии
17:03
«Дикарям» на заметку: на Волжской ГЭС началась пятидневка максимальных сбросовСмотреть фотографии
16:12
В Волгоградской области перезахоронили останки павших на высоте 117 воинов-сибиряковСмотреть фотографии
14:18
Под Волгоградом расползается отремонтированная перед ЧМ-2018 важная дорогаСмотреть фотографии
12:49
В Волгограде на поиски лучшего ландшафтного проекта потратят 67 тысяч рублейСмотреть фотографии
11:04
В Волгоградской области нелегальная свалка «вышла из берегов» (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
10:26
В Волгограде «постелят» мавританский коверСмотреть фотографии
10:19
Личная карта читай-агента: увлекаем детей чтениемСмотреть фотографии
09:57
Четыре человека пострадали в “пьяном” ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:56
Короткое замыкание уничтожило два дома в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:39
В Волгограде колледж наказали за больного туберкулезом учащегосяСмотреть фотографии
09:30
В Волгоградской области пьяный водитель выехал из автомастерской и попал в ДТПСмотреть фотографии
19:11
В центре Волгограда проходит первая открытая репетиция парада Победы (ФОТО)Смотреть фотографии
16:31
В Волгоградской области поменяли еще одного председателя ТИКСмотреть фотографии
14:12
В Волгограде плотника отправили в колонию-поселение за обман клиентовСмотреть фотографии
12:54
Не прошло и полгода: в Волгограде появилась дорога после коммунальных раскопок Смотреть фотографии
11:19
В Волгограде за месяц ликвидировали 40 стихийных свалокСмотреть фотографии
11:02
В Волгоградской области заморозки угрожают плодовым культурамСмотреть фотографии
10:34
Первомай в Волгоградской области прошел без смертельных ДТПСмотреть фотографии
10:32
Двое молодых людей пострадали в новом ДТП на трассе "Сызрань-Саратов-Волгоград"Смотреть фотографии
10:21
Житель Волгоградской области пустил медаль к юбилею Победы в ВОВ на брелок для ключейСмотреть фотографии
10:07
В Волгоградской области рокировка главы района и его предшественника отменяетсяСмотреть фотографии
18:04
Московский "Обелиск" ищет родных павшего в боях сталинградцаСмотреть фотографии
17:10
В Волгограде в новое футбольное поле вживят пластиковые имплантыСмотреть фотографии
14:36
Монстрация в Волгограде: юмор и никакой явной политоты (ФОТОРЕПОРТАЖ)Смотреть фотографии
12:38
В Волгограде оставили в СИЗО несостоявшегося похитителя денег у футболиста сборной Нигерии на ЧМ-2018Смотреть фотографии
12:38
«Уши мерзнут»: в Волжском на Первомай не вышли слоны из-за холодаСмотреть фотографии
12:00
«Справедливая Россия» выдвинет своего кандидата на выборы губернатора Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
11:24
Два человека пострадали в ДТП на федеральной трассе "Сызрань-Саратов-Волгоград"Смотреть фотографии
11:22
Первомай в Волгограде оживил политик федерального уровня Смотреть фотографииCмотреть видео
Реклама
Реклама
 