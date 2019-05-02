В Волгоградской области поменяли еще одного председателя ТИК





Назначен новый председатель Фроловской территориальной избирательной комиссии. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документы, опубликованные на сайте облизбиркома, сложил с себя полномочия Александр Артамонов. На это место назначена Евгения Денисова.

Ранее ИА «Высота 102» сообщало, что произошла смена председателей ТИК в Волгограде. Так, новые руководители теперь в территориальных избирательных комиссиях в Тракторозаводском, Советском и Ворошиловском районах. Кадровые рокировки произошли и в регионе - сменился председатель Ольховской ТИК.



