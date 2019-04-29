В Волгоградской области замглавврача больницы наказали за безответную жалобу

Общество 29.04.2019 16:53
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29.04.2019 16:53
Заплатить штраф в пять тысяч рублей за волокиту придется заместителю главного врача “Чернышковской центральной районной больницы”. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, сотрудник больницы нарушил сроки ответа на жалобу пациента. После лечения в больнице местный житель потребовал, чтобы ему вернули 9 тысяч рублей, которые он потратил на лекарства, когда лежал в стационаре. Не дождавшись ответа, в положенный 30-дневный срок, мужчина сообщил о случившемся в прокуратуру. Проверка, проведенная надзорным ведомством, подтвердила, что пациент больницы покупал лекарства за свой счет. Мировой суд подтвердил вину замглавврача. Экс-пациенту также вернут потраченные на лечение деньги.
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