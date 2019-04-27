Общество

Главный купол собора Александра Невского в Волгограде установят осенью

Общество 27.04.2019 16:58
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27.04.2019 16:58


Основание для главного купола собора Александра Невского, который возводят в центре Волгограда, строители начнут возводить уже в мае, после установки всех малых куполов. Осенью будет выполнен монтаж главного купола. Об этом ИА «Высота 102» сообщили сегодня в администрации региона. К этой Пасхе «тело» собора выросло уже до 36 метров. Общая высота храма, напомним, будет 57 метров.
На данный момент полностью возведены колокольня, две малые башни, два купола предстоит установить на следующей неделе. Сейчас на площадке трудятся порядка 90 человек, еще 15 специалистов приступят к работе в ближайшие дни. Внутренняя отделка, которую рассчитывали начать в июне, стартует уже в мае. Завершить обустройство кровли и установку всех колоколов планируется осенью этого года, а в конце года  — полностью выполнить тепловой периметр, после чего начнется внутреннее обустройство собора. Сегодня на строительной площадке побывал губернатор Андрей Бочаров. Он поздравил всех с наступающим праздником светлой Пасхи. 
Справка. Восстановление храма Александра Невского, разрушенного большевиками в 1932 году, стартовало три года назад — первый камень в его основание заложили в апреле 2016 года. Работы ведутся исключительно на добровольные пожертвования. Открытие собора, способного вместить 5000 прихожан, запланировано в 2021 году, когда будет отмечаться 800-летие со дня рождения Святого князя Александра Невского.
Фото с сайта администрации Волгоградской области

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