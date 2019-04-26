В Волгограде полицейские назвали “узкие места” федеральных трасс





О ремонтных работах, которые ведутся на проходящих через регион федеральных трассах, напомнили автомобилистам полицейские. Как сообщили сегодня ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, трассу “Сызрань – Саратов – Волгоград” ремонтируют в Дубовском районе с 550 по 560 километр, в Городищенском районе - с 654 по 663 километр. Ведутся также и работы на мосту в поселке Ерзовка - 669 километр. На федеральной автодороге “Волгоград - Каменск-Шахтинский” приводят в порядок участки со 123 по 130 километр в Суровикинском районе и со 176 по 186 километр в Чернышковском районе. Ремонт на московской трассе ведется с 937 по 949 километр в Городищенском районе, с 726 – 736 километр в Новоаннинском районе, с 792 по 799 километр в Михайловском районе и с 838 по 848 километр во Фроловском районе. Сотрудники госавтоинспекции призывают водителей проявить максимальную бдительность при проезде через зоны ремонта. Зачастую при дорожных работах часть полос становятся недоступными для проезда.

Стражи порядка также напоминают автолюбителям о необходимости соблюдения правил дорожного движения, в частности сохранения дистанции между транспортом. Сотрудники ГИБДД провели профилактическое мероприятие на трассе “Сызрань - Саратов - Волгоград” они останавливали машины - беседовали с водителями, вручали им памятки и напоминали, что несоблюдение дистанции - самая частая причина столкновений при движении в попутном направлении, и чем выше скорость движения, тем большее расстояние надо оставлять перед впереди идущим транспортом.