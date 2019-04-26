В Волгограде полицейские назвали “узкие места” федеральных трасс

Общество 26.04.2019 18:26
837 0
26.04.2019 18:26
О ремонтных работах, которые ведутся на проходящих через регион федеральных трассах, напомнили автомобилистам полицейские. Как сообщили сегодня ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, трассу “Сызрань – Саратов – Волгоград” ремонтируют в Дубовском районе с 550 по 560 километр, в Городищенском районе - с 654 по 663 километр. Ведутся также и работы на мосту в поселке Ерзовка - 669 километр. На федеральной автодороге “Волгоград - Каменск-Шахтинский” приводят в порядок участки со 123 по 130 километр в Суровикинском районе и со 176 по 186 километр в Чернышковском районе. Ремонт на московской трассе ведется с 937 по 949 километр в Городищенском районе, с 726 – 736 километр в Новоаннинском районе, с 792 по 799 километр в Михайловском районе и с 838 по 848 километр во Фроловском районе. Сотрудники госавтоинспекции призывают водителей проявить максимальную бдительность при проезде через зоны ремонта. Зачастую при дорожных работах часть полос становятся недоступными для проезда.
Стражи порядка также напоминают автолюбителям о необходимости соблюдения правил дорожного движения, в частности сохранения дистанции между транспортом. Сотрудники ГИБДД провели профилактическое мероприятие на трассе “Сызрань - Саратов - Волгоград” они останавливали машины - беседовали с водителями, вручали им памятки и напоминали, что несоблюдение дистанции - самая частая причина столкновений при движении в попутном направлении, и чем выше скорость движения, тем большее расстояние надо оставлять перед впереди идущим транспортом.
Реклама
Популярное по теме
06.04.2019 21:07
79839 0
30.03.2019 18:46
40937 0
06.04.2019 21:43
29271 0
Волгоградцев снова зовут на фитнес с лучшими тренерами под открытым небом26.04.2019 21:00
Волгоградский облизбирком подсказал избирателям, как проголосовать за губернатора в Москве26.04.2019 16:59
Волгоградец устроил «антимусорный» пикет26.04.2019 14:50
Губернатор Волгоградской области нагрянул к волгоградским полицейским в Дагестан26.04.2019 14:10
Встреча чиновника и учительницы по иску о клевете в суде Волгоградской области не состоялась26.04.2019 13:38
Сын оскорбившего пенсионеров экс-депутата Волгоградской облдумы перестал быть судьей26.04.2019 13:24
На дорогах Волгограда появляется исчезнувшая разметка26.04.2019 12:01
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров прибыл в столицу Дагестана26.04.2019 12:00
В Волгограде чернобыльцы вспомнили страшные дни ликвидации последствий катастрофы26.04.2019 10:56
Под Волгоградом в селе нашли снаряды времен ВОВ26.04.2019 10:54
Найди свой двор: опубликован список придомовых территорий в Волгограде, куда придет ремонт25.04.2019 18:06
В Волгограде сносят многоквартирный самострой: никто не пострадал25.04.2019 16:31
Волгоградский предприниматель отказался от денежных претензий к «Единой России»25.04.2019 14:44
В Волгограде эвакуируют "больничный комплекс" (ФОТО)25.04.2019 10:05
Жители Волгоградского региона болеть стали реже, но… дольше25.04.2019 09:03
Реклама