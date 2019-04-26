









Завтра, 27 апреля, на площадке рядом с музеем «Россия – моя история» в Волгограде состоится вторая открытая фитнес-тренировка. Об этом сообщает ИА «Высота 102». Зарядка под энергичную музыку с профессиональными тренерами начнется в 11.00. Такие мероприятия теперь станут еженедельными. Стать участником может каждый – независимо от возраста или уровня физической подготовки.













Впервые спортивная акция в пойме реки Царица прошла в минувшую субботу и собрала сотни участников. Организатором выступает координационный совет «Сторонников партии «Единая Россия» под руководством депутата Волгоградской городской думы Андрея Гимбатова. «Наш первый опыт оказался удачным – многие выразили пожелание как можно чаще проводить подобные активные мероприятия. Мы - только за! Поэтому приглашаем всех горожан и гостей Волгограда в эту и последующие субботы на тренировку – скучно точно не будет», - отметил Андрей Гимбатов.



