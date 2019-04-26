Общество 26.04.2019 12:01
2793 11
26.04.2019 12:01
Завтра, 27 апреля, на площадке рядом с музеем «Россия – моя история» в Волгограде состоится вторая открытая фитнес-тренировка. Об этом сообщает ИА «Высота 102». Зарядка под энергичную музыку с профессиональными тренерами начнется в 11.00. Такие мероприятия теперь станут еженедельными. Стать участником может каждый – независимо от возраста или уровня физической подготовки.
Впервые спортивная акция в пойме реки Царица прошла в минувшую субботу и собрала сотни участников. Организатором выступает координационный совет «Сторонников партии «Единая Россия» под руководством депутата Волгоградской городской думы Андрея Гимбатова. «Наш первый опыт оказался удачным – многие выразили пожелание как можно чаще проводить подобные активные мероприятия. Мы - только за! Поэтому приглашаем всех горожан и гостей Волгограда в эту и последующие субботы на тренировку – скучно точно не будет», - отметил Андрей Гимбатов.
Реклама
Популярное по теме
06.04.2019 21:07
79703 0
30.03.2019 18:46
40911 0
06.04.2019 21:43
29242 0
Сын оскорбившего пенсионеров экс-депутата Волгоградской облдумы перестал быть судьей26.04.2019 13:24
На дорогах Волгограда появляется исчезнувшая разметка26.04.2019 12:01
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров прибыл в столицу Дагестана26.04.2019 12:00
В Волгограде чернобыльцы вспомнили страшные дни ликвидации последствий катастрофы26.04.2019 10:56
Под Волгоградом в селе нашли снаряды времен ВОВ26.04.2019 10:54
Найди свой двор: опубликован список придомовых территорий в Волгограде, куда придет ремонт25.04.2019 18:06
В Волгограде сносят многоквартирный самострой: никто не пострадал25.04.2019 16:31
Волгоградский предприниматель отказался от денежных претензий к «Единой России»25.04.2019 14:44
В Волгограде эвакуируют "больничный комплекс" (ФОТО)25.04.2019 10:05
Жители Волгоградского региона болеть стали реже, но… дольше25.04.2019 09:03
В сквере у волгоградского завода «Красный Октябрь» разобьют французский парк25.04.2019 08:23
В частном секторе Дзержинского района Волгограда впервые появился светофор24.04.2019 17:32
В Волгограде объявили вне закона интернет-пособия для магазинных воров24.04.2019 16:13
"Так рано не умирают": в Волгограде ушел из жизни олимпийский чемпион24.04.2019 15:25
Волгоградец отсудил у гимназии 60 тысяч рублей за травму дочери24.04.2019 14:57
Реклама