Депутат облдумы боится, что волгоградцы начнут жить как в Европе





Доклад уполномоченного по правам человека Валерия Ростовщикова о его работе за 2018 год, с которым он выступил на заседании Волгоградской областной думы, вызвал немало вопросов у депутатов. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», депутат Николай Свиридов спросил у докладчика о проблемах с жильем для детей-сирот. По словам Валерия Ростовщикова, в Волгограде около 400 детей-сирот имеют на руках судебные решения о предоставлении им жилья, но до сих пор не имеют самого жилья. «Движение в этом вопросе есть, но оно неэффективное», - заключил омбудсмен. Причина сложившегося положения – нехватка бюджетных средств. При этом есть проблема и с заниженной стоимостью квадратного метра жилья, поэтому аукционы на приобретение квартир для детей-сирот зачастую не находят желающих продать жилье.

Депутат Руслан Шарифов поинтересовался мнением омбудсмена по поводу высокого уровня бедности в России. Он напомнил о последнем выступлении премьер-министра Дмитрия Медведева, который заявил о 19 миллионах бедных в стране. Руслан Шарифов заявил, что это самая серьезная проблема для России и власти должны ее решать, чтобы «у нас потом не оказалось как в Европе, где люди на улицах ночуют в неблагополучных местах».

К слову, депутат задекларировал за прошлый год доход в размере около 5,7 миллиона рублей, 9 земельных участков в совместной собственности, автодорогу, а также жилой дом, нежилое помещение и дорогую иномарку. Ответ Валерия Ростовщикова заключался в призыве к властям выполнять свои социальные обязательства.

Депутат Владимир Ефимов также поднял острую тему – переосвидетельствование инвалидов. По его словам, немало в этой сфере мнимых инвалидов, но в то же время реальные инвалиды часто сталкиваются с отказами в продлении инвалидности и проигрывают суды. Нардеп попросил Валерия Ростовщикова активнее вмешиваться в подобные ситуации и помогать гражданам.