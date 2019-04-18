



В Волгограде продолжается капитальный ремонт еще одного легендарного дома – многоэтажки по адресу Аллея Героев, 2. Согласно проекту, в доме будут капитально обновлены крыша, фасад, а также смонтирована современная система электроснабжения, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба Фонда капремонта.

Часть кровельных работ была проделана еще в конце прошлого года, однако, по просьбам жителей, на зимний период работы на крыше были приостановлены.

15 апреля 2019 года подрядная организация – ООО «РИО», выигравшая электронный аукцион на осуществление капремонта на данном доме, возобновила рабочий процесс: рабочие завершают замену кровли, на 80% обновлена система электроснабжения, в ближайшее время начнутся работы по фасаду. Общая стоимость данных видов работ, согласно договору, составляет порядка 20 миллионов рублей.





Здание жилого дома по ул. Аллея Героев, 2 было возведено в 1960 году. На крыше этого дома изображен макет ордена Ленина, а на соседнем, Аллеи героев, 1, — медали «Золотая Звезда», полученных городом за героизм и мужество в защите Родины в Великой Отечественной войне. Отметим, что в ходе работ по капитальному ремонту подрядная организация восстановит разрушившийся за десятилетия макет ордена Ленина.





Архитектурный ансамбль Аллеи Героев, в который входит и дом № 2, являет собой яркий пример монументальной архитектуры так называемого «сталинского ампира». Проект Аллеи Героев создавался архитекторами Алабяном, Левитаном, Гольдманом. По замыслу создателей, Аллея Героев должна давать ощущение особой атмосферы города с великой военной историей.

В 1944-1946 годах 20-го века было проведено три всесоюзных конкурса на лучшую планировку центра Сталинграда, а затем начались поиски решений отдельных его частей и зданий – Аллеи Героев, Дома Советов, железнодорожного и речного вокзалов.

К 1956 году было завершено строительство домов на площади Павших борцов, к 1962-му – на Аллее Героев. Кстати, название Аллея Героев официально появилось на карте города 25 августа 1954 года.

Интересно, что существовал особый вариант благоустройства этой территории, согласно которому на всём ее протяжении планировалось установить бронзовые бюсты героев Сталинградской битвы. К 40-летию Победы на аллее появились мраморные стелы Героев Советского Союза, которые, таким образом, окончательно сформировали архитектурный ансамбль Аллеи Героев.



