Общество

Капремонт «орденоносного» дома в центре Волгограда вступил в активную фазу

Общество 18.04.2019 13:01
553 0
18.04.2019 13:01


В Волгограде продолжается капитальный ремонт еще одного легендарного дома – многоэтажки по адресу Аллея Героев, 2. Согласно проекту, в доме будут капитально обновлены крыша, фасад, а также смонтирована современная система электроснабжения, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба Фонда капремонта.
Часть кровельных работ была проделана еще в конце прошлого года, однако, по просьбам жителей, на зимний период работы на крыше были приостановлены.
15 апреля 2019 года подрядная организация – ООО «РИО», выигравшая электронный аукцион на осуществление капремонта на данном доме, возобновила рабочий процесс: рабочие завершают замену кровли, на 80% обновлена система электроснабжения, в ближайшее время начнутся работы по фасаду. Общая стоимость данных видов работ, согласно договору, составляет порядка 20 миллионов рублей.

Здание жилого дома по ул. Аллея Героев, 2 было возведено в 1960 году. На крыше этого дома изображен макет ордена Ленина, а на соседнем, Аллеи героев, 1, — медали «Золотая Звезда», полученных городом за героизм и мужество в защите Родины в Великой Отечественной войне. Отметим, что в ходе работ по капитальному ремонту подрядная организация восстановит разрушившийся за десятилетия макет ордена Ленина.

Архитектурный ансамбль Аллеи Героев, в который входит и дом № 2, являет собой яркий пример монументальной архитектуры так называемого «сталинского ампира». Проект Аллеи Героев создавался архитекторами Алабяном, Левитаном, Гольдманом. По замыслу создателей, Аллея Героев должна давать ощущение особой атмосферы города с великой военной историей.
В 1944-1946 годах 20-го века было проведено три всесоюзных конкурса на лучшую планировку центра Сталинграда, а затем начались поиски решений отдельных его частей и зданий – Аллеи Героев, Дома Советов, железнодорожного и речного вокзалов. 
К 1956 году было завершено строительство домов на площади Павших борцов, к 1962-му – на Аллее Героев. Кстати, название Аллея Героев официально появилось на карте города 25 августа 1954 года.
Интересно, что существовал особый вариант благоустройства этой территории, согласно которому на всём ее протяжении планировалось установить бронзовые бюсты героев Сталинградской битвы. К 40-летию Победы на аллее появились мраморные стелы Героев Советского Союза, которые, таким образом, окончательно сформировали архитектурный ансамбль Аллеи Героев.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Медицинские анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36-11-97
Популярное по теме
Погибшей по вине молодогвардейца семье устанавливают мемориал на волжском кладбище
06.04.2019 21:07
77713 0
«Высота 102»: Гости Волгограда скоро перестанут испытывать страдания при въезде в город
20.03.2019 20:02
44032 8
Губернатор Волгоградской области навел шороху в волжской больнице
30.03.2019 18:46
40191 0
Общество
18.04.2019 15:31
Общество 18.04.2019 15:31
102 Обсудить

0
Далее
Общество
18.04.2019 13:46
Общество 18.04.2019 13:46
1214 1 Обсудить

0
Далее
Общество
18.04.2019 12:43
Общество 18.04.2019 12:43
12105 21 Обсудить

0
Далее
Общество
18.04.2019 12:17
Общество 18.04.2019 12:17
4507 4 Обсудить

0
Далее
Общество
18.04.2019 10:51
Общество 18.04.2019 10:51
733 4 Обсудить

0
Далее
Общество
18.04.2019 09:48
Общество 18.04.2019 09:48
9277 18 Обсудить

0
Далее
Общество
18.04.2019 09:05
Общество 18.04.2019 09:05
379 7 Обсудить

0
Далее
Общество
17.04.2019 18:38
Общество 17.04.2019 18:38
8902 6 Обсудить

0
Далее
Общество
17.04.2019 17:30
Общество 17.04.2019 17:30
990 5 Обсудить

0
Далее
Общество
17.04.2019 15:46
Общество 17.04.2019 15:46
7261 9 Обсудить

0
Далее
Общество
17.04.2019 15:02
Общество 17.04.2019 15:02
1169 8 Обсудить

0
Далее
Общество
17.04.2019 14:09
Общество 17.04.2019 14:09
2847 11 Обсудить

0
Далее
Общество
17.04.2019 13:04
Общество 17.04.2019 13:04
7842 62 Обсудить

0
Далее
Общество
17.04.2019 12:38
Общество 17.04.2019 12:38
4959 11 Обсудить

0
Далее
Общество
17.04.2019 12:14
Общество 17.04.2019 12:14
861 6 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

15:31
"Пять дней с нелегалами": в Волгоградской области подвели итоги спецоперацииСмотреть фотографии
15:23
Глава Волгограда в Москве награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»Смотреть фотографии
15:22
Военкомат лишил жителя Волгоградской области пенсии после войны в ДНРСмотреть фотографии
14:55
Журналистов не пустили в Волгоградскую облдуму на совещание по мусорной реформеСмотреть фотографии
14:07
Разбойник с четырьмя ножами ограбил в такси жителя ВолгоградаСмотреть фотографии
13:57
В Волгограде на оживленной улице иномарка влетела в открытый люкСмотреть фотографии
13:46
На мосту через Волжскую ГЭС проведут и ямочный ремонтСмотреть фотографии
12:43
В центре Волгограда укрепят склон рядом с ареной ЧМ-2018Смотреть фотографии
12:27
Дети выйдут на старт «Зелёного Марафона»Смотреть фотографии
12:17
В Волгограде УК заплатит инвалиду за затопленную квартируСмотреть фотографии
11:40
В Волгоградской области полицейские задержали пиромана-мстителяСмотреть фотографии
10:59
Слёзы победы и поражения: в Волгограде завершился второй этап соревнований «Будущее зависит от тебя»Смотреть фотографии
10:51
В Волгоградской области отменен режим повышенной готовности, введенный к паводкуСмотреть фотографии
10:29
Житель Волгоградской области украл сок и конфеты, чтобы отметить освобождение из колонииСмотреть фотографии
09:48
Чиновники под Волгоградом отдали предпринимателю 122 га земли без торговСмотреть фотографии
09:11
Волгоградский облсуд увеличил компенсацию за гибель человека в ДТПСмотреть фотографии
21:16
Под Волгоградом ищут пропавшего байкера с короткой рукойСмотреть фотографии
20:11
В суде Волгограда гадалка вернула деньги «с порчей»Смотреть фотографии
20:01
«Высота 102»ТВ: После весеннего дождя в Волгограде многоэтажка терпит бедствие Смотреть фотографииCмотреть видео
18:38
Долги по зарплате в Волгоградской области беспокоят министра РФСмотреть фотографии
17:19
Волгоградский "Ротор" почувствовал вкус победыСмотреть фотографии
16:16
В Волгограде из-за ветра огромное дерево «облокотилось» на пятиэтажкуСмотреть фотографии
16:06
В Волгограде трио "автоподставщиков" выслушало окончательный приговорСмотреть фотографии
15:46
Штормовое усиление ветра ожидается в Волгоградской области Смотреть фотографии
14:43
Депутаты Волгоградской облдумы решились дать оценку мусорной реформеСмотреть фотографии
14:09
60 тысяч рублей за минуту: в Волгограде готовятся к победному фейерверкуСмотреть фотографии
12:38
В Волгограде квартиры многоэтажки залило потоками дождя из-за бездействия УК Смотреть фотографии
12:14
В Волгограде директор школы «Воскресение» за приобщение детей к прекрасному получила наградуСмотреть фотографии
11:49
Жителям аварийных домов в Волгограде предложат варианты расселенияСмотреть фотографии
11:49
В Волжском мать-пьяница бросила на даче двоих больных детейСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 