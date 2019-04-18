



Волгоградское УФАС признало нарушающим антимонопольное законодательство решение администрации Светлоярского района по предоставлению предпринимателю 122 га земли без торгов, сообщили ИА "Высота 102" сегодня в антимонопольном органе.

В июле 2018 года УФАС установило, что районная администрация необоснованно предоставила преимущество гражданину полагая, что у него есть право на заключение договора аренды земельного участка площадью более 122 га (1 226 266 кв.м.) без проведения торгов на новый срок, чем нарушила пп. 31 п. 2 ст. 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации. При этом ранее договор аренды этого земельного участка с данным гражданином не заключался.

Администрации было выдано предупреждение об отмене постановления о предоставлении участка в аренду и о расторжении и (или) прекращении договора аренды земельного участка, заключенного с гражданином, по соглашению сторон либо в судебном порядке. Администрация Светлоярского района это решение обжаловала в арбитраже, но безуспешно - его оставили без изменения. Также судом был признан недействительным и сам договор аренды земельного участка.

Однако районная администрация не спешила разрывать отношения с бизнесменом и возвращать земельный участок в муниципальную собственность. В связи с неисполнением предупреждения было возбуждено дело о нарушении администрацией антимонопольного законодательства, по результатам рассмотрения которого администрация признана нарушившей п. 2 ч. 1 ст. 15 Закона о защите конкуренции № 135-ФЗ. Теперь за факт нарушения, установленный решением по делу, должностному лицу администрации придется нести административную ответственность.

"Администрация не только необоснованно предоставила преимущество гражданину, заключив с ним договор аренды без проведения торгов, но и позволяет ему пользоваться землёй практически безвозмездно, за "баснословную" сумму в 3244,70 рублей в год даже после признания судом договора недействительным. Уже более двух месяцев земельный участок не возвращается в администрацию, что администрацию, видимо, утраивает. Чиновники администрации не предпринимают никаких активных действий для возврата муниципальной земли, поэтому нами выдано предписание о возврате земельного участка муниципалитету. Более того принято решение направить данную информацию в Светлоярскую прокуратуру для рассмотрения вопроса о возможной коррупционной составляющей", - прокомментировала ситуацию заместитель руководителя Волгоградского УФАС России Ольга Ячменева.



