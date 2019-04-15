В Волгограде снесут свыше десятка гаражей





Под снос на этот раз попали более десятка гаражей, расположенных на улице Полины Осипенко в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на решение районной администрации, собственникам незаконно установленных нестационарных объектов предложено снести их в добровольном порядке в течение 5 дней. В противном случае все объекты ждет принудительный демонтаж. Так, на ул. Полины Осипенко сносу подлежат семь гаражей, расположенных у дома №8 и три сарая с ограждениями. Также незаконными объектами признаны пять гаражей у домов №№30, 32 и 34. Кроме того, принято решение о сносе в Дзержинском районе семи павильонов и киосков, среди которых три киоска "Молоко", один - "Овощи и сухофрукты" и один пивной павильон. Демонтаж незаконных торговых ларьков будет производиться на ул. Полины Осипенко, ул. Ангарская, ул. Хорошева и ул. Полоненко.



