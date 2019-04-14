В Волжском неуправляемая маршрутка врезалась в столб - двое в больнице

Происшествия 14.04.2019 10:46
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14.04.2019 10:46
ДТП с маршруткой в котором пострадали два человека случилось накануне вечером в Волжском. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по региону, авария произошла в 17:10 на улице имени Олега Кошевого. По предварительным данным, водитель “ГАЗели” маршрута не справился с управлением и врезался в световую опору. При столкновении травмы получили двое пассажиров - мужчины 53 и 60 лет. Пострадавшие госпитализированы.
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