Угрозы подействовали: в Волгограде газовики пожинают плоды рассылки писем о "плохих соседях"

Общество 10.04.2019 15:56
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10.04.2019 15:56
Сегодня в Волгоградском УФАС продолжилось рассмотрение дела, возбужденного после массовой рассылки ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград» писем в адрес населения с угрозами отключить газ в многоквартирных домах. Как сообщает ИА «Высота 102», окончательное решение о признании нарушений газовиками закона о защите конкуренции № 135-ФЗ (злоупотребление доминирующим положением) пока не принято. По «газовому делу» предстоит еще как минимум одно заседание. В рамках дела рассматривается также жалоба жительницы Волгограда Фаины Григорьевой, проживающей в доме №3 по ул. Мукачевской в Тракторозаводском районе. В квартире Григорьевой газовики отключили подачу голубого топлива из-за соседей. Сегодня на заседании руководителем регуправления ФАС Романом Лучниковым было подчеркнуто, что на данный момент газовиками так и не представлены доказательства того, что «газ в квартире Григорьевой отключили по причине проблем именно в ее квартире». Вместе с тем, в антимонопольном органе обескуражены инертной позицией городских властей и госжилинспекции Волгоградской области. «Проблема не только в заявителе Григорьевой. Да, газовики, возможно, перегнули палку. Мы дадим этому оценку. Но проблема недопуска отдельными гражданами в квартиры газовиков для проверки оборудования - она существует. Ее надо как-то решать. Это носит часто встречающийся характер. ГЖИ, МЧС, администрации должны вместе подумать, как навести порядок в этой сфере, не нарушая права граждан. Ну, разберемся мы с газовиками в рамках дела. Но это не снимет остроту проблемы. Или будем ждать взрывов домов и всего остального?»,- заявил сегодня Роман Лучников. Что касается скандальных писем (речь идет о письмах газовиков в адрес уже заключивших договоры граждан с предупреждением о возможном отключении газа из-за "плохих соседей" - прим. ред. ИА "Высота 102"), то на сегодняшнем заседании представитель ООО «Газпром газораспределение Волгоград» отметил, что рассылка дала положительный эффект и многие граждане после получения посланий пришли заключать договоры ТО ВКГО, а в квартирах было выявлено много неисправностей газового оборудования. «То есть угрозы подействовали», - с иронией отметили члены комиссии УФАС. Между тем, ранее представители газоснабжающих организаций заявляли, что несколько "перегнули палку" с рассылкой таких писем, но объяснили это заботой о безопасности граждан.
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