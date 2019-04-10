Общество

Нагрузку держат: в Волгограде проверили на прочность пластиковые ливневки

Общество 10.04.2019 11:28
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10.04.2019 11:28


Три автомобиля, от седана - до тяжелой автоцистерны, использовали сегодня, чтобы проверить на прочность  пластиковые решетки для ливневой канализации. Как передает корреспондент ИА “Высота 102”, на время на улице Елисеева одну из привычных горожанам чугунных решеток заменили на решетку из армированного пластика. По ней друг за другом проехали “Лада”, весящая около тонны, семитонный “ЗИЛ” и автоцистерна “КАМаз” весом более 15 тонн. Когда полимерное изделие сняли, то никаких видимых повреждений на нем не обнаружили, но, чтобы полностью убедиться в этом, ее состояние проверят при помощи приборов. В случае успешного прохождения всех испытаний изделия из полимерного композита могут заменить на городских улицах металлические решетки. Правда, источники в горадминистрации уточнили информагентству, что рассматриваются также и другие варианты. В Волгограде изделия из чугуна стали объектом настоящей “охоты” - их похищают, чтобы сдать на металлолом. Информагентство уже не раз поднимало эту проблему. Применение изделий из пластика, по замыслу властей, должно ее искоренить. 


Согласно расчетам, изделия из композита не менее прочны,  чем металлические, они не боятся воздействия химических реагентов и перепада температур. К тому же они намного легче чугунных и дешевле в производстве. Выпускают их на заводе в Волгограде.  


Испытания новых изделий продолжаются.  В “полевых условиях”  сначала на своей территории, а затем на дорогах  их тестируют работники МБУ “Северное”  и МУП “ДСЭР Советского района”. Лабораторные исследования, по имеющимся сведениям, будут проводиться в волгоградском политехе.  


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