В Волгограде фундамент под странный объект заложили посреди нового тротуара





Начало строительства некоего объекта прямо посреди новенького тротуара на улице Возрождения между домами №14 и 15 в Краснооктябрьском районе вызвало возмущение не только местных жителей, но и сотрудников окрестных учреждений. Как рассказали ИА «Высота 102» люди, пешеходная дорожка на радость всем была заасфальтирована перед чемпионатом мира по футболу, затем вдоль тротуара жители своими силами высадили молодые деревца. Но буквально на днях тротуар изуродовали кирпичным фундаментом, который практически перекрыл проход для пешеходов.





Говоря о происходящем, горожане не стесняются в выражениях, называют действия тех, кто стоит за возведением объекта «идиотизмом по-волгоградски» и требуют назвать фамилию чиновника администрации Краснооктябрьского района Волгограда, который поставил свою подпись под разрешением на строительство прямо на тротуаре. Редакция ИА «Высота 102» направила запрос в мэрию Волгограда с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается.



