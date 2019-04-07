Общество

В Волгограде жители брошенного УК дома пережили коммунальную катастрофу

Общество 07.04.2019 10:03
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07.04.2019 10:03



Трубу пришлось срезать. 

Жители аварийного дома №29 по ул. Воронкова в Кировском районе Волгограда накануне всем миром справлялись с последствиями коммунальной аварии, которая произошла в квартире №4. Как рассказали ИА «Высота 102» волгоградцы, рванули трубы, ведущие к радиаторам отопления. Фонтан горячей воды, по словам жильцов, был такой силы, что моментально залил всю комнату, потолок и стены, испортил мебель. 
Однако устранять течь жителям пришлось самостоятельно, с помощью сантехников  по объявлению, которым пришлось неплохо заплатить. На попытки вызвать аварийную бригаду людям ответили, что «их нигде нет» - то есть дом не обслуживается управляющей компанией. "Вода хлестала с 10 утра до 12 часов, пока не срезали трубу. Еще до ночи выкачивали воду. Теперь весь дом остался без отопления из-за срезанной трубы, подключать его некому. А в нашем доме пенсионеры, маленькие дети живут. Почему никто не может заставить работать нашу УК, если мы платим ей деньги, а сами остаемся один на один со своими проблемами?", - негодуют горожане. 
Ранее факт наличия «безнадзорных» домов, расположенных на ул. Воронкова, подтвердили в администрации Кировского района после того, как  в доме №33/1 был отключен газ из-за изношенного общедомового оборудования. При этом жители этих домов исправно оплачивают услуги по так называемому содержанию жилья «мифической» управляющей компании – ООО «Доверительное управление домом», которая давно уже исчезла из поля зрения не только горожан, но, как выяснилось, и чиновников. 



Теперь весь дом остался без отопления. 

Так, недавно арбитражный суд Волгоградской области обязал УК обеспечить доступ к общедомовому имуществу дома №25 по ул. Воронкова для проведения внеплановой проверки по жалобе жильцов. Представители УК в суд не явились, решение суда не выполнили. Это не стало сюрпризом для жильцов, которые давно безуспешно пытаются разыскать УК, которая получает от них деньги, ничего не делая.



На территории вокруг домов давно не появлялся дворник. 

Интересно, что в картотеке арбитражного суда можно найти десятки судебных решений об обязании ООО "ДУД" оплатить долги ресурсоснабжающим организациям. При этом в госжилинспекции Волгоградской области не находят  поводов не только для применения штрафных санкций в отношении УК-«призрака», но и для лишения ее лицензии.   



Вот так устрашающе выглядят коммуникации дома. 

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