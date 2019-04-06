В Волгограде увековечили память «отца» международного театрального фестиваля

Общество 06.04.2019 10:49
211 0
06.04.2019 10:49
Мемориальную табличку в честь заслуженного работника высшей школы РФ, профессора ВолгГТУ Владислава Гудкова открыли в Центральном районе Волгограда, сообщает ИА “Высота 102”. Она находится на стене дома №9 по улице Коммунистической. В этом доме ученый прожил почти 40 лет. Лауреат Премии правительства РФ в области науки и техники, видный специалист в области логистики и организации перевозок, он оставил большой след в науке - им написаны сотни статей в ведущих российских и международных научных изданиях. За годы работы он успел подготовить целую плеяду талантливых учеников.
Также одним из важнейших его “детищ” стал международный фестиваль СТЭМов “Земля - планета людей”. Оргкомитетом фестиваля, который в этом году пройдет в Волгограде в 35-ый раз, он руководил почти три десятилетия.
Реклама
Популярное по теме
20.03.2019 20:02
42706 8
30.03.2019 18:46
38640 0
20.03.2019 14:25
25529 27
В Центральном районе Волгограда провели субботник без «комсомольского задора»06.04.2019 11:36
В Волгограде после выборов в гордуму сменили трех председателей ТИК06.04.2019 09:59
В Волгограде всемирно известный спортсмен провел мастер-класс для слабослышащих детей05.04.2019 21:20
Волгоградцы потрудились на высадке лип около храма05.04.2019 15:52
В Волгограде вынесли приговор несостоявшимся "революционерам"05.04.2019 15:48
В Волгограде полицейские выявили два десятка маршрутчиков-нарушителей05.04.2019 14:44
В Волгограде пережившим ужасы жизни в аварийных общежитиях дадут новые квартиры05.04.2019 14:11
Первый в Волгограде фестиваль постной кухни поразил гостей буйством красок и вкуса (ФОТОРЕПОРТАЖ)05.04.2019 13:41
В Волгограде строители нахалтурили при благоустройстве двора05.04.2019 11:38
В Волгограде девяти мигрантам-нарушителям купят билеты на родину05.04.2019 11:18
В Мемориальный парк Мамаева кургана в Волгограде «идет» благоустройство05.04.2019 05:11
УФАС уличило комитет сельского хозяйства Волгоградской области в «мутных» конкурсах04.04.2019 17:57
В Волгоградской области прокуратура нашла массу нарушений в работе судебных приставов04.04.2019 16:35
Аудиторы Счетной палаты РФ проверят администрацию Волгоградской области04.04.2019 15:01
Стартовал юбилейный конкурс компании «ЛУКОЙЛ»04.04.2019 14:16
Реклама