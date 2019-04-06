В Волгограде увековечили память «отца» международного театрального фестиваля





Мемориальную табличку в честь заслуженного работника высшей школы РФ, профессора ВолгГТУ Владислава Гудкова открыли в Центральном районе Волгограда, сообщает ИА “Высота 102”. Она находится на стене дома №9 по улице Коммунистической. В этом доме ученый прожил почти 40 лет. Лауреат Премии правительства РФ в области науки и техники, видный специалист в области логистики и организации перевозок, он оставил большой след в науке - им написаны сотни статей в ведущих российских и международных научных изданиях. За годы работы он успел подготовить целую плеяду талантливых учеников.

Также одним из важнейших его “детищ” стал международный фестиваль СТЭМов “Земля - планета людей”. Оргкомитетом фестиваля, который в этом году пройдет в Волгограде в 35-ый раз, он руководил почти три десятилетия.



