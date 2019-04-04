Общество

К «Зелёному Марафону» Сбербанка присоединятся Курск и Элиста

Общество 04.04.2019 10:38
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04.04.2019 10:38


«Зелёный Марафон» Сбербанка впервые за свою 8-летнюю историю пройдет в Курске и Элисте. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе банка, в этом году приуроченный ко Дню защиты детей забег состоится 1 июня и пройдет в 59 городах России. Это: Абакан, Архангельск, Астрахань, Барнаул, Благовещенск, Братск, Владивосток, Владикавказ, Владимир, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Ижевск, Иркутск, Йошкар-Ола, Казань, Калининград, Калуга, Кемерово, Киров, Комсомольск-на-Амуре, Кострома, Краснодар, Красноярск, Курган, Курск, Москва, Нижний Новгород, Новокузнецк, Новосибирск, Омск, Орел, Оренбург, Пенза, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Саранск, Саратов, Смоленск, Ставрополь, Сургут, Сыктывкар, Тольятти, Томск, Тула, Тюмень, Улан-Удэ, Ульяновск, Уфа, Хабаровск, Чебоксары, Челябинск, Череповец, Чита, Элиста, Якутск, Ярославль. 
В регионах страны участникам «Зелёного Марафона», в зависимости от города проведения, будут предложены три дистанции: 4,2,10, 21,1 км. Впервые в соревновательной программе во всех городах-участниках состоятся детские забеги на разные расстояния для юных спортсменов от 7 до 13 лет. 
По сравнению с прошлым годом в списке мест проведения марафона 6 новых городов. Помимо Курска и Элисты, это Сургут, Тула, Череповец и Ярославль. Череповец последний раз принимал «Зелёный Марафон» в 2012 году. 
Помимо состязательной части, в городах проведения забега пройдет обширная программа социальных акций. В нее войдут инициативы, связанные с помощью детям, воспитанникам детских домов, пациентам медицинских учреждений, ветеранам Великой Отечественной войны, а также мероприятия по улучшению городской среды и заботе о природе. Кроме того, для зрителей марафона организаторы акции приготовят различные состязания и конкурсы.
Участниками «Зелёного Марафона» станут спортсмены профессионального и любительского уровня, деятели культуры и политики, представители крупного бизнеса, сотрудники Сбербанка.
Напомним, первый «Зелёный Марафон» Сбербанка прошел в 2012 году. За эти годы более 750 тысяч человек стали его участниками. Проект удостоен награды Программы ООН по окружающей среде за вклад в развитие экологии планеты, дважды признан лауреатом премии «Навстречу будущему». 
В Москве третий год подряд пройдет «Зелёный Марафон Бегущие Сердца», организованный совместно с фондом «Обнажённые сердца». Старт будет дан на Васильевском спуске у стен Кремля. Маршруты будут пролегать в историческом центре столицы. Впервые участникам будет предложено преодолеть классическую дистанцию марафона — 42 км 195 метров. В московской программе «Зелёного Марафона Бегущие Сердца» она заменит полумарафон.

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