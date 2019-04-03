В Советском районе Волгограда планируют открыть базу МЧС

Общество 03.04.2019 11:56
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03.04.2019 11:56
Мэрия Волгограда объявила на своем официальном сайте общественные обсуждения по ряду градостроительных вопросов, в том числе по изменению назначения земельного участка в Советском районе. Как сообщает ИА «Высота 102», на прибрежной территории по улице Авиаторской Краснослободский поисково-спасательный отряд МЧС России планирует оборудовать свою базу. В администрации Волгограда уточнили, что в планах у спасателей строительство на улице Авиаторской административного здания с помещениями для хранения специального оборудования, размещения дежурных спасательных бригад. Обустройство такого объекта на территории муниципалитета позволит Краснослободскому ПСО оперативно выезжать на место происшествий для оказания помощи горожанам.
Также в числе вопросов объявленных общественных обсуждений – изменение зоны земельного участка по проспекту Ленина, 140б. Новый собственник собирается начать работы по обновлению пустующего строения с последующим открытием там ветеринарной лечебницы. Прилегающий участок также будет благоустроен. Для того чтобы провести все эти работы назначение земли должно быть изменено на территорию общественно-делового назначения.
С 20 по 31 мая с 10 до 12 часов в городском департаменте по градостроительству и архитектуре( улица Порт-Саида,7а) будет работать экспозиция с проектными материалами, которую смогут посетить все желающие и оставить замечания и пожелания в специальном журнале. При себе посетители должны иметь паспорт, подтверждающий личность, и регистрацию на территории Волгограда. Если предложения направляются по электронной почте в адрес департамента по градостроительству и архитектуре, то заявителю также нужно указать свои паспортные данные.
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