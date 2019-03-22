Волгоградцам предложили два парка Гагарина на выбор





Фотофрагмент концепции №1.





На сайте администрации Волгограда стартовало голосование по выбору концепции, на основе которой будет создан проект благоустройства парка им. Гагарина в Краснооктябрьском районе. Первый этап реконструкции парковой территории начнется уже в текущем году. Как сообщает ИА «Высота 102», на голосование представлены две концепции преображения территории, познакомиться с проектами и проголосовать за понравившийся вариант все желающие могут на официальном сайте администрации Волгограда по ссылке http://www.volgadmin.ru/d/branches/smi/GagarinParkQuiz













Фотофрагмент концепции №1.

Отметим, что оба проекта предусматривают сохранение ландшафтной и тематической уникальности одного из старейших парков города. Особое внимание будет уделено оформлению мемориальной зоны, рассказывающей о защитниках Сталинграда и жителях района, погибших в Афганистане.













Фотофрагмент концепции №2.

Авторы первой концепции предлагает сохранить тематическую направленность парка - обустроить зоны для активного досуга, отдыха в тени деревьев, уголок, где посетители смогут познакомиться с новинками в области искусства. В парке появится летняя сцена, велодорожка с прокатом велосипедов, аттракционы, скейт-парк, газон-поляна. Особое внимание будет уделено исторической части парка, где посетители смогут отдать дань памяти советским воинам, защищавшим Сталинград, и жителям района, погибшим в Афганистане.

В основе второй концепции лежит стремление вернуть парку первоначальный облик, сохранив мемориальные и рекреационные зоны, усовершенствовав его современными объектами. Так, вдоль аллей разработчики предлагают установить скульптуры, построить парашютную вышку и открытый летний кинотеатр. По проекту в парке появятся зона отдыха у пруда, место для занятия йогой, велодорожка и тропа здоровья, шахматный павильон, площадка аттракционов, детский центр «Исследователи галактик» и контактный зоопарк. На центральной площади разместятся планетарий, памятник Гагарину и инсталляция самолета.

Голосование продлится с 22 по 31 марта, в этот же период жители могут направлять свои пожелания по электронной почте [email protected]













Фотофрагмент концепции №2.

Отметим, что парк имени Гагарина был заложен в начале 1930-х годов рабочими завода «Баррикады» и первоначально носил название Аэропортовский. На протяжении десятилетий он остается любимым местом отдыха жителей Краснооктябрьского района. С 2010 по 2013 годы были предприняты попытки частично реконструировать парк с замощением центральной аллеи и восстановлением системы освещения. Сегодня властями принято решение комплексно преобразить всю парковую территорию площадью 12,8 га.



