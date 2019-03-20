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В Волжском суд заставил детсад правильно кормить ребенка-инвалида

Общество 20.03.2019 18:07
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20.03.2019 18:07

Предоставлять специальное питание для ребенка инвалида Волжский городской суд заставил один из детских садов города. Как рассказала ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, в надзорное ведомство обратилась мама ребенка. Малыш страдает редким наследственным заболеванием, нарушающим ферментацию в пищеварительной системе. Врачи назначили ребенку особую диету, однако в детсаду его кормили обычными продуктами. 
После проверки прокуратуры в адрес начальника управления образования горадминистрации внесено представления об устранении выявленных нарушений. Сейчас малыш получает  необходимое ему питание.

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