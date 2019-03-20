В Волжском суд заставил детсад правильно кормить ребенка-инвалида

Предоставлять специальное питание для ребенка инвалида Волжский городской суд заставил один из детских садов города. Как рассказала ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, в надзорное ведомство обратилась мама ребенка. Малыш страдает редким наследственным заболеванием, нарушающим ферментацию в пищеварительной системе. Врачи назначили ребенку особую диету, однако в детсаду его кормили обычными продуктами.

После проверки прокуратуры в адрес начальника управления образования горадминистрации внесено представления об устранении выявленных нарушений. Сейчас малыш получает необходимое ему питание.



