Общество 20.03.2019 16:36
3332 5
20.03.2019 16:36
Почти 24 миллиона рублей предстоит выплатить по решению суда "Волгоградской государственной академии последипломного образования" компании "Ростелеком". Как рассказали ИА “Высота 102” в Арбитражном суде Волгоградской области, судебная инстанция удовлетворил иск компании к учебному заведению.
Сообщается, что в мае 2017 года вуз заключил с компанией договор на сумму более 23,5 миллиона рублей на организацию системы видеонаблюдения в школах во время ЕГЭ. Все работы были выполнены. Однако академия последипломного образования оплатить услуги не смогла. На суде представители учреждения заявили, что причиной стало их недофинансирование.
Помимо оплаты задолженности, с академии взыскана госпошлина в сумме более 140 тысяч рублей.
Реклама
Популярное по теме
11.03.2019 14:43
31007 61
20.03.2019 14:25
20981 16
16.03.2019 20:49
20721 0
В Волжском суд заставил детсад правильно кормить ребенка-инвалида20.03.2019 18:07
На въезде с ростовской трассы в Волгоград ямы убирают вместе с асфальтом20.03.2019 15:42
«Парад ГАЗелей»: в центре Волгограда собрались «на отдых» водители маршруток20.03.2019 14:25
В Волгограде УК "ЖилСервис" обрастает штрафами за бездействие20.03.2019 11:39
Жители домов культурного наследия в Волгограде просят чиновников спасти от разрухи20.03.2019 11:22
На юге Волгограда коммунальщики взяли на работу камышового цирюльника19.03.2019 17:19
Волгоградские антимонопольщики разберут закупку урюпинских чиновников на «запчасти»19.03.2019 14:13
Не до смеха: в Волгограде с 1 апреля стартует месячник по благоустройству19.03.2019 13:03
Назначены новые судьи в Волгоградской области19.03.2019 10:13
В Волгограде автобусный маршрут №98 удлинили на 5 км19.03.2019 08:56
У должника из Волгоградской области арестовали его баранов18.03.2019 18:13
Некоторые волгоградские дворы превратились в «Венецию»18.03.2019 16:42
Голубые ели с Центральной набережной Волгограда переезжают на новое место жительства18.03.2019 15:41
В Волгограде отправят за решетку отца-истязателя 10-летней девочки18.03.2019 13:57
Волгоградский губернатор после встречи с президентом РФ определил заместителям "фронт работы"18.03.2019 12:21
Реклама