



Почти 24 миллиона рублей предстоит выплатить по решению суда "Волгоградской государственной академии последипломного образования" компании "Ростелеком". Как рассказали ИА “Высота 102” в Арбитражном суде Волгоградской области, судебная инстанция удовлетворил иск компании к учебному заведению.

Сообщается, что в мае 2017 года вуз заключил с компанией договор на сумму более 23,5 миллиона рублей на организацию системы видеонаблюдения в школах во время ЕГЭ. Все работы были выполнены. Однако академия последипломного образования оплатить услуги не смогла. На суде представители учреждения заявили, что причиной стало их недофинансирование.

Помимо оплаты задолженности, с академии взыскана госпошлина в сумме более 140 тысяч рублей.