Голубые ели с Центральной набережной Волгограда переезжают на новое место жительства

Общество 18.03.2019 15:41
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18.03.2019 15:41
Голубые ели с набережной Волгограда переехали на новое место жительства. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации города, многолетние деревья со сформированным комом земли доставили при помощи спецтехники на территорию прогулочных зон в Дзержинском районе. «На подготовительном этапе спецтехника сняла верхний слой земли, и затем рабочие обкопали каждую елку, постепенно выбирая земляной ком,- пояснила агроном МБУ «Волгоградзеленхоз» Анна Заболотнева. - При перевозке земляной ком упаковывают в специальную сетку, чтобы максимально сохранить корневую систему. На новом месте ели высадили на специально подготовленную удобренную землю. Чтобы их не погнул ветер, деревья закрепят металлическими направляющими. В зафиксированном положении они проведут около года, все это время за ними будут следить специалисты».
Напомним, ИА «Высота 102» уже сообщало о том, что голубые ели, которые росли на нижней террасе Центральной набережной, в связи с реконструкцией проезжей части будут пересажены. В Волгограде уже есть положительный опыт в этой сфере. Так, аналогичные работы по пересадке крупномерных деревьев в Дзержинском районе проходили в 2016 году, когда с шоссе Авиаторов из-за реконструкции дорожного объекта были пересажены 11 елей. Елки уже прижились в обновленном парке Героев-летчиков, парке «Семейный», а также в жилом квартале «Бейкер стрит». Благодаря грамотной технологии пересадки практически все взрослые деревья успешно перезимовали и прижились на новых местах.
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