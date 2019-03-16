Общество

В Волгоградской области чиновники отдали сельские пастбища коммерсантам

Общество 16.03.2019 07:02
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16.03.2019 07:02


Жители села Мариновка Калачевского района Волгоградской области возмущены действиями местных чиновников. Как рассказали ИА «Высота 102» селяне, Калачевская районная администрация передала земли сельскохозяйственного назначения с разрешенным видом использования под пастбища  в аренду коммерсантам. Теперь люди лишены возможности пасти свой скот, так как других земель, куда можно выгонять скотину, в районе села не осталось. За асфальтированной дорогой  находится военный полигон, с другой стороны - соляные почвы и земли, заросшие деревьями, на которых не произрастает растительность, пригодная в пищу скоту. Мало того, теперь скотина не может подойти и к реке Карповка на водопой. 
В прошлом году администрация Калачевского района Волгоградской области передала порядка 28 гектаров пастбищ в аренду частным лицам сроком на 49 лет. Местные жители утверждают, что арендаторы имеют отношение к сотрудникам силовых структур и бывшим чиновникам администрации района. Хотя арендаторы заявили, что собираются заниматься на полученных гектарах… разведением кур, вскоре после получения права пользования данными участками они обратились в районную думу с просьбой изменить разрешенный вид использования земельных участков и включить их в состав Мариновского сельского поселения. По сведениям местных жителей, это дало бы им право на застройку территории жилыми домами либо под строительство на берегу реки Карповка туристических баз. 
Селяне обратились в прокуратуру Калачевского района Волгоградской области с заявлением о проверке законности выделения спорных земельных участков в аренду.  Ведь участки были выделены без проведения торгов. И люди даже не подозревали, что чиновники собираются передать землю в аренду на столь длительный срок лицам, далеким от сельского хозяйства. Впрочем, в прокуратуре не нашли нарушений закона в процедуре предоставления земельных участков. Только после обращения жителей в администрацию Волгоградской области  администрация Калачевского района Волгоградской области обратилась в районный суд с исками к арендаторам о расторжении договоров аренды. Однако люди подозревают, что к предстоящему суду чиновники отнесутся формально, чтобы потом развести руками – мол, мы сделали все, что могли. Селяне выяснили – в исковых заявлениях фактически не расписаны важные обстоятельства, не отражена вся информация, которую жители считают важной. Судебное заседание по одному из дел назначено на 18 марта 2019 года.
«Мы полагаем, что администрация не намерена расторгать заключенные договора, и не будет должным образом защищать наши интересы», - написали селяне в своем обращении в редакцию.
На стороне жителей стоит глава Мариновского сельского поселения Александр Никонов, который организовал народный сход, где было единогласно решено отстаивать права людей на возможность осуществлять выпас скота. 
"Мы понимаем, что со стороны ответчиков имеется сильный ресурс, который они непременно задействуют для разрешения данного спора в их пользу. Огромной территорией  более 25 гектаров будут пользоваться 10 человек, а более 1000 жителей поселения вынуждены будут истребить весь скот и мы лишимся  единственного источника существования", - переживают жители Мариновки.
Люди признаются: если договоры аренды не будут расторгнуты или изменены, то это неблагоприятно отразиться на социальной и экономической ситуации в районе. Ведь на пороге уже весна, а селяне не знают, куда выгонять им свою скотину. «Позиция администрации Калачевского муниципального района Волгоградской области, выразившаяся в передаче сельскохозяйственных земель лицам, не собирающимся заниматься сельским хозяйством, противоречит политике государства в целом в области развития сельского хозяйства. Все действия руководства страны направлены к увеличению поголовья скота, развитию сельского хозяйства, улучшению качества жизни населения, а действия администрации Калачевского района явно идут в разрез с политикой государства. И чиновникам, и арендаторам все равно, чем мы будем кормить свои семьи», - говорится в обращении.
Селяне также намерены обратиться в природоохранную прокуратуру с просьбой проверить законность предоставления примыкающих вплотную к береговой линии участков, ведь это  закрывает доступ к водоему для граждан. 
Судебное заседание по одному из исков районной администрации Калачевского района Волгоградской области на расторжение договоров аренды состоится в районном суде 18 марта. ИА «Высота 102» будет следить за развитием событий. 

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