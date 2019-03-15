В Волгограде с начала года более 60 бездомных собак обрели хозяев

Общество 15.03.2019 13:12
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15.03.2019 13:12
Власти Волгограда расширяют перечень мер, направленных на улучшение работы с бездомными животными. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации города, в муниципальном казенном предприятии «Горпитомник» разрабатывают комплекс первичных ветеринарных мероприятий для последующей передачи безнадзорных животных в семьи через приюты. Животных будут прививать и лечить, кроме того, на каждую бездомную собаку оформят паспорт и идентификационную метку, которая упростит поиск животного, если оно по каким-либо причинам окажется на улице. Ранее эту работу проводили только частные благотворительные фонды и приюты.
Напомним, сейчас в деле спасения бездомных животных активное участие принимают волонтеры, которые получают гранты из бюджета города. Собаки, спасенные с улицы муниципальной службой, передаются зоозащитникам, они занимаются социализацией и поиском ответственных хозяев для четвероногих бродяг. Каждый ответственный горожанин может выбрать понравившегося питомца и созвониться с волонтером, который доставит и передаст животное лично в руки вместе с документами. С начала 2019 года для устройства в семьи в приют «Дино» передано 6 собак, фонду «Лисена» - 53 собаки, 10 собак – обратившимся на предприятие горожанам. Кроме того, в июле прошлого года муниципальное предприятие совместно с приютом «Дино» запустили проект «Ищу хозяина» по поиску владельцев для бездомных животных в одной социальных сетей, который уже помог устроить в семьи свыше 100 животных.
В рамках финансового обеспечения МКП «Горпитомник» сможет направить часть средств на приобретение медикаментов и дополнительное оборудования ветеринарного кабинета на базе предприятия, а также на улучшение условий содержания. С января 2019 года на территории Горпитомника появилось еще два вольера для содержания спасенных с улицы собак, дополнительно специалисты ведут оборудование зоны выгула.
Напомним, функции по работе с безнадзорными животными муниципальное предприятие «Горпитомник» осуществляет с 2017 года. Весной прошлого года разразился скандал с участием бывшего директора предприятия Константина Епифанова, которого подозревали в хищении средств, выделенных из бюджета на отлов и содержание бездомных животных.
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