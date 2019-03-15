Общество

Волгоградские священники пришли в университет за специалистами по реставрации храмов

Общество 15.03.2019 13:25
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15.03.2019 13:25


Соглашение о сотрудничестве сегодня подписала Волгоградская епархия с  Волгоградским государственным техническим университетом. Как сообщает ИА "Высота 102", подписи под документом поставили митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор и первый проректор - директор института архитектуры и строительства ВолгГТУ Игорь Стефаненко. В Волгоградской епархии РПЦ пояснили, что заинтересованы в поддержке квалифицированных специалистов архитектурного вуза в области строительства, реставрации и воссоздания храмов и монастырей.
Представители вуза сообщили, что готовы оказывать в этом направлении помощь Волгоградской епархии, которая владеет большим количеством зданий, которые надо содержать, украшать и благоустраивать. В университете есть квалифицированные специалисты по проектированию, созданию росписи и витражей, благоустройству территорий религиозных учреждений. Митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор выразил надежду, что в творческий процесс активно включатся и студенты вуза, которым и предстоит создавать будущее "историческое лицо" Волгограда. "Надеюсь, что это соглашение послужит совместной пользе, не только развитию и украшению церковного института, но и технического вуза", - отметил митрополит. 

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