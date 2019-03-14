Рабочих волгоградского завода «Красный Октябрь» переобули





Порядка 200 рабочих «Красного Октября» сегодня получили новую спецодежду, обувь и другие необходимые средства индивидуальной защиты для безопасной работы в цехах. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, выдача «спецовок» из новой партии продолжится в течение нескольких дней – ее получат как вновь принятые работники, так и те, у кого наступил срок замены костюма, ботинок или касок. «На «Красном Октябре» солидный перечень специальностей, и для каждой предусмотрена своя форма специальной одежды, которая будет качественно защищать работника с учетом условий того или иного цеха, – рассказал начальник цеха обеспечения производства (ЦОП) Виталий Иванов. – Например, сталелитейщикам полагается работать в суконном костюме, сварщикам, соответственно, в костюмах сварщиков, кому-то необходимы для работы хлопчатобумажные халаты, рукавицы. Часть сотрудников не может появляться на своем рабочем месте без сигнального жилета».









Выдача специальной защитной одежды и обуви является обязательным пунктом охраны труда на любом предприятии, включая «Красный Октябрь».



