Общество

На дорогах города воинской славы в Волгоградской области застревают мусоровозы

Общество 14.03.2019 11:16
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14.03.2019 11:16



Жители переулка Октябрьский города Калача-на-Дону Волгоградской области  оказались заблокированными в своих домах, из которых теперь не выйти и  не выехать. Как рассказали ИА «Высота 102» калачевцы, осенью рабочие МУП «Калачводоканал» прокладывали трубу водоснабжения в переулке, потом наспех все  засыпали и бросили, не удосужившись выровнять и укатать землю. Если зимой спасали морозы, то весной разбитая дорога поплыла. На днях в переулке застрял даже КАМАЗ-мусоровоз, который удалось вытащить лишь пожарной машине. Но в результате спасательной операции рытвины на так называемой дороге стали еще глубже. Люди переживают: теперь в их переулок не проедет ни одна «скорая», если, не дай Бог, кому-то понадобится помощь. «В МУП «Калачводоканал» нам сказали, что они свою работу выполнили, а теперь все вопросы – к городским властям. Мол, они должны делать дорогу. Но нам все равно, кто теперь отвечает за это. Главное, что десятки людей по сути оказались отрезанными от «цивилизации». И это – в городе воинской славы! Стыдно должно быть за такое!», - негодуют калачевцы. К слову, такая же картина и на других улицах города, где в свое время ударно потрудились коммунальщики, только вот убрать за собой забыли. 
Видео Ксении Лукьяненко, ВКонтакте. 

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