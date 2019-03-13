Жителям Волгоградской области выдают справки «предпенсионеров»





Более 1800 жителей Волгоградской области подтвердили статус предпенсионера через органы Пенсионного фонда Волгоградской области. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в отделении ПФ по региону. Так, с начала года в органы Пенсионного фонда Волгоградской области поступило 1855 обращений от органов занятости населения, из них в 1198 случаях статус предпенсионера гражданам был подтвержден. От работодателей региона поступило 76 запросов сведений, из них более чем в 59 случаях работникам установлен статус предпенсионера. В ходе личного приема выдано 590 справок об отнесении граждан к предпенсионному возрасту.

Новая льготная категория граждан – лица предпенсионного возраста - появилась только с 1 января 2019 года. К предпенсионерам относятся граждане в возрасте «не более чем за 5 лет до достижения пенсионного возраста», установленного Федеральным законом от 03.10.2018 № 350-ФЗ, с учетом переходного периода.

С появлением этого понятия в законодательстве на органы Пенсионного фонда была возложена функция по подтверждению статуса предпенсионера. Эти данные используют органы власти, ведомства и работодатели для предоставления соответствующих мер социальной поддержки. К примеру, центры занятости предоставляют предпенсионерам повышенное пособие по безработице и занимаются программами профессионального переобучения и повышения квалификации предпенсионеров. Работодатель предоставляет работнику-предпенсионеру 2 рабочих дня с сохранением заработной платы на прохождение диспансеризаци. Налоговые органы предоставляют льготы по уплате имущественного и земельного налогов.

Необходимости обращаться за получением справки об отнесении к категории лиц предпенсионного возраста у граждан нет. Все ведомства и организации, задействованные в предоставлении соответствующих льгот, запрашивают эти сведения из Пенсионного фонда самостоятельно в рамках соглашений об обмене информацией в электронном виде или через систему межведомственного электронного взаимодействия.

Но по желанию граждане предпенсионного возраста могут бесплатно получить информацию о своем праве на приобретенные льготы. Для этого можно подать заявление любым удобным способом: очно или онлайн. Так при личном визите такие сведения можно запросить в территориальных органах Пенсионного фонда, МФЦ и у своего работодателя.

Кроме того, для удобства граждан возможность получения такой справки с нового года реализована в Личном кабинете гражданина на сайте Пенсионного фонда и на портале госуслуг.

Документ формируется автоматически на основании данных, имеющихся в распоряжении ПФР, в том числе сведений (индивидуального) персонифицированного учета, и подтверждается усиленной квалифицированной электронной подписью.



