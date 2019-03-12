На трассе “Волгоград-Астрахань” задержали партию игрушечных квадрокоптеров





Крупную партию квадрокоптеров, радиоуправляемых машин и других игрушек задержали таможенники на трассе “Волгоград-Астрахань”. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в пресс-служба астраханской таможни. Партию контрабанды общим весом около 12 тонн обнаружили сотрудники мобильной группы ведомства. Китайские игрушки были ввезены на таможенную территорию ЕАЭС с нарушением требований законодательства. Так, при проверке выяснилось, что у перевозчика нет документов, подтверждающие факт таможенного декларирования товаров.

Возбуждено дело об административном правонарушении по статье “Незаконное пользование товарами, их приобретение, хранение либо транспортировка».

Также, по сведениям представителей правообладателей товарных знаков, часть игрушек может быть контрафактной.