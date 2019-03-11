В Волгограде "безымянная" колбаса обойдется предпринимателю в 4 тысячи рублей за килограмм

Общество 11.03.2019 10:12
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11.03.2019 10:12
Заплатить более 23 тысяч рублей штрафа за продажу без необходимых документов мясных продуктов придется предпринимателю из Волгограда. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия. В магазине “Продукты” проверяющие нашли около 6 килограммов свиной грудинки, сервелата и колбасы без маркировки. Сопроводительные ветеринарные документы на мясные деликатесы также отсутствовали. Теперь "стоимость" этих продуктов составит для бизнесмена почти 4 тысяч рублей за килограмм.
По словам сотрудников надзорного ведомства, такие нарушения не только противоречат закону, но и создают угрозу здоровью покупателей. Ведь в этом случае никто не даст гарантии, что в продукте не содержатся вредные вещества или возбудители опасных заболеваний.
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