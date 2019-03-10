В центре Волгограда затруднено движение транспорта

Общество 10.03.2019 15:12
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10.03.2019 15:12
Пробка образовалась в эти часы на перекрестке проспекта Ленина и улицы Краснознаменской, сообщает ИА «Высота 102» . Кроме того, наблюдаются большие потоки пешеходов, которые спешат принять участие в масленичных гуляньях в парке у интерактивного музея «Россия - моя история». Как сообщалось ранее, сегодня до 18.00 для движения автомобильного транспорта перекрыта рокадная дорога в границах от улицы Калинина до улицы Краснознаменской.
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