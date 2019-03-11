Общество

В Волгоградской области прокуратура и губернатор не хотят «усложнять жизнь» митингующим

Общество 11.03.2019 10:18
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11.03.2019 10:18



Очередные поправки в закон Волгоградской области о проведении публичных мероприятий встретили критику со стороны руководства области и прокуратуры. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в региональном парламенте. Напомним, в конце 2018 года Волжская городская дума выступила с законодательной инициативой, предложив запретить проведение митингов на остановках общественного транспорта и в радиусе 100 метров от них.
И.о. губернатора Волгоградской области Александр Дорждеев в заключении на документ указал, что  введение данного запрета может привести к тому, что жители ряда муниципальных образований не смогут проводить массовые акции, ввиду отсутствия альтернативных площадок. Конституционные права граждан, как отметил Дорждеев, могут быть ограничены федеральными законами только для защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья граждан, безопасности государства. При этом такие меры не должны быть чрезмерными. С учетом данных замечаний законопроект исполняющий обязанности главы региона одобрил.
Заместитель прокурора Волгоградской области Николай Ерешкин, изучив проект закона, также пришел к выводу, что права граждан на проведение собраний могут оказаться нарушенными. В надзорном органе отметили, что в соответствии с федеральным законодательством в регионе утверждены места для проведения массовых мероприятий. В некоторых районах и городских округах в данный перечень включены площади, прилегающие к остановкам общественного транспорта. К примеру, в Волгограде это парк «Русь», расположенный в Жилгородке, парк «Пионерский» - в Красноармейском районе и площадь Металлургов  - в Краснооктябрьском. В непосредственной близости от этих объектов находятся автобусные и троллейбусные остановки. Если закон будет принят, как пояснил зампрокурора области, то граждане не смогут проводить митинги и собрания в специально отведенных для этого местах. Надзорный орган считает, что до принятия закона нужно проанализировать проект на предмет возможности его реализации с точки зрения соблюдения прав граждан.
У руководителя ассоциации «Совет муниципальных образований Волгоградской области» Геннадия Шевцова, возглавляющего Среднеахтубинский район, инициатива волжских депутатов нареканий не вызвала. Он полностью поддержал корректировки в областной закон о митингах.

 

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