В Волгограде сотрудниц «Красного Октября» встретили на работе с цветами





Приятный сюрприз ждал сегодня утром сотрудниц "Красного Октября": на протяжении часа на проходных предприятия каждой женщине дарили теплое поздравление с Международным женским днем и символ весны – яркий тюльпан, сообщает ИА "Высота 102". По данным пресс-службы "Красного Октября", порядка 400 женщин в преддверии 8 Марта отправились на смену с улыбкой и в приподнятом настроении. Такого внимания со стороны руководства женщины "Красного Октября" не получали давно.

"Конечно, очень приятно с утра по пути на работу получать цветы, поздравления, хотя праздник только завтра, – рассказала кладовщик листопрокатного цеха Наталья Круглянская. – Если честно, весьма неожиданно, и надеюсь, что это войдет в традицию – любой день с таким началом становится светлее, а на душе празднично и тепло. Спасибо предприятию за цветочный сюрприз!".

Поздравительную акцию, приуроченную к Международному женскому дню, организовали и провели члены профсоюзного комитета при поддержке руководства "Красного Октября". Коллектив предприятия поздравляет всех своих сотрудниц и желает им любви, мира, добра, уюта, крепкого здоровья и семейного благополучия!