«Она была доброй, улыбчивой женщиной»: поселок под Волгоградом в шоке от гибели многодетной матери под колесами самосвала
Общество 05.03.2019 15:38
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05.03.2019 15:38
Доброй, улыбчивой и веселой запомнили среднеахтубинцы маму троих детей Светлану Бородину, погибшую под опрокинувшимся грузовиком. Как ранее сообщало ИА “Высота 102”, трагедия произошла в понедельник вечером между домами №№ 12 и 14 по улице Кавказской. Груженый землей и мусором самосвал “Shacman” не осилил подъем, покатился назад и опрокинулся на правую обочину, где в это время шла женщина. Силы удара грузовика хватило на то, чтобы в буквальном смысле срезать и две стальные опоры газовой трубы.
“Я услышала страшный грохот и подумала, что у соседа дом от газа взорвался. Вышла из дома и даже не сразу поняла, что случилось. Сперва кучу земли увидела, что из перевернутого грузовика высыпалась. Только потом машину разглядела”, - рассказывает Валентина Андреевна Пашнева, пенсионерка, живущая по соседству от места ДТП.
“Мы за стол садились - хотели чаю попить. Когда услышали грохот, не сразу поняли, что случилось. Выбежали на улицу увидели перевернутую машину. Думали женщину просто землей засыпало. Попытались помочь - схватили лопаты и начали откапывать надеялись, что ее удастся спасти”.
В детском саду “Колосок, где работала 40-летняя Светлана Бородина, о ней отзываются с теплотой.
“Всегда веселая, улыбчивая, всегда всем помогала. Работа с детьми была ее призванием. На утренниках представала перед ними в образе разных сказочных персонажей. То, что случилось - нас всех потрясло, это трагедия для ее семьи и близких, и для нашего коллектива”, - говорит Светлана Григорьева, заведующая детским садом “Колосок”. По ее словам, у погибшей женщины остались трое детей: младший сын, который учится в школе, а еще дочка и старший сын, который сейчас служит в армии. Есть муж и сестры, которые также живут в Средней Ахтубе. Ожидается, что Светлана Бородина будет похоронена 7 марта.
Сейчас на месте гибели женщины лежат цветы и игрушки. А местные жители убеждены, что трагедии не произошло, если бы дорога была закрыта для грузовиков.
“Здесь машины постоянно переворачиваются. К нам во двор несколько лет назад грузовик с песком опрокинулся. Грузовик с металлоломом здесь переворачивался. Не так давно четыре фуры в ряд выстроились - не могли на склон заехать, потом одна из них назад покатилась, и все они в столб”, - рассказывает местная жительница Ирина Галеева. “Вы уж помогите нам добиться, чтобы дорога объездной стала, как это было раньше, а грузовики через мост ехали. Ведь здесь ребятишки постоянно ходят. Наверху у нас детский сад, а внизу школа. Страшно от того, что случилось. Страшно и за детей”, - добавляет женщина.
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