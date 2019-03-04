Дело волгоградского УФАС о «Тарифище» центральный аппарат забрал в Москву





Материалы дела, возбужденного Волгоградским УФАС России в отношении ПАО «МТС» в связи с распространением рекламы тарифа «Тарифище», запрошены центральным аппаратом Федеральной антимонопольной службы, сообщает ИА «Высота 102». Как пояснили в региональном УФАС, изначально ведомство запрашивало у «центра» полномочия на рассмотрение дела, но в результате объявлено, что теперь вопрос о том, надлежащая ли реклама распространялась ПАО «МТС», будет решаться в Москве.

Как сообщалось ранее, с жалобой на рекламу тарифа «Тарифище» ПАО «МТС» в волгоградский антимонопольный орган обратился местный потребитель. Он написал в заявлении, что в рекламе тарифа «Тарифище» были указаны недостоверные условия оказания услуг, а именно о том, что тариф действует на территории всей Российской Федерации, хотя фактически есть ограничения (на территории Крыма тариф не действует). Между тем, для заявителя вопрос о территории действия тарифа на тот момент являлся принципиальным, поскольку ему была необходима связь с несовершеннолетним ребенком, убывавшим на отдых в МДЦ «Артек». Фактически, потратив дополнительные денежные средства и время, человек остался без связи с ребенком. По заявлению гражданина Волгоградским УФАС России 4 февраля 2019 года было возбуждено дело в отношении ПАО «МТС» по признакам нарушения законодательства о рекламе.



