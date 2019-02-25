Происшествия

В Волгоградской области на московской трассе погиб дальнобойщик

Происшествия 25.02.2019 10:11
1458 3
25.02.2019 10:11


Трагедия произошла в Новониколаевском районе Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, по предварительной информации, в 13-57 час. 46-летний водитель, управляя автомашиной «МАН» с полуприцепом, двигаясь по автодороге Р-22 «Каспий» в сторону г. Москвы, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «Ивеко Стрейлиз» с полуприцепом, под управлением 57-летнего водителя. В результате ДТП водитель автомобиля «Ивеко» скончался на месте происшествия.

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