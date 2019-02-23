Жителям Волгограда передали привет из космоса









Роскосмос накануне Дня защитника Отечества поделился в социальной сети снимком ночного Волгограда, сделанного космонавтом Олегом Кононенко с борта Международной космической станции, сообщает ИА «Высота 102».

Привет из космоса помимо Волгограда передали еще жителям Оренбурга и Самары. Фотографии этих ночных городов также опубликованы в сети.

В настоящее время на МКС находится 58 экспедиция, в составе которой россиянин Олег Кононенко и астронавты NASA - канадец Давид Сен-Жак и Энн Макклейн из США.

Пользователи Instagram из Волгограда активно отреагировали на публикацию.







