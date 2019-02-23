Жителям Волгограда передали привет из космоса

Общество 23.02.2019 15:51
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23.02.2019 15:51
Роскосмос накануне Дня защитника Отечества поделился в социальной сети снимком ночного Волгограда, сделанного космонавтом Олегом Кононенко с борта Международной космической станции, сообщает ИА «Высота 102».
Привет из космоса помимо Волгограда передали еще жителям Оренбурга и Самары. Фотографии этих ночных городов также опубликованы в сети.
В настоящее время на МКС находится 58 экспедиция, в составе которой россиянин Олег Кононенко и астронавты NASA - канадец Давид Сен-Жак и Энн Макклейн из США.
Пользователи Instagram из Волгограда активно отреагировали на публикацию.
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