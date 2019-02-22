Михаил Зимин: Нет для мужчины более почетного дела, чем защита Родины и семьи

Общество 22.02.2019 10:01
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22.02.2019 10:01
Волгоградцы готовятся к встрече одного из самых любимых и мужественных праздников в России. Современный День защитника Отечества не лишен военной окраски, но сегодня этот праздник считают своим все, кто имеет отношение к защите страны и своей семьи. С праздником доблести, мужества, чести и любви к Родине поздравляют сегодня мужчин всех профессий и возрастов, в том числе самых юных, которым только предстоит когда-то встать на защитные рубежи.
С Днем защитника Отечества своих коллег и всех жителей региона поздравляет генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» Михаил Зимин.
Дорогие коллеги, друзья!
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
В нашей стране этот праздник всегда отмечали с особым чувством, потому что нет для мужчины более почетного дела, чем защита Родины и семьи. Служение Отечеству было и остается стержнем национального самосознания россиян, смыслом жизни всех тех, для кого верность исторической судьбе нашей страны, её интересам и преданность памяти предков составляют основу жизненного пути.
Служение Отечеству - это также каждодневный самоотверженный труд, во имя обеспечения стабильности и процветания Российского государства. И каждый из нас, находясь на своем посту, в полной мере осознает возложенную на него ответственность за будущее страны. Сегодня от результатов деятельности Компании «ЛУКОЙЛ» во многом зависит экономическая, финансовая, социальная устойчивость и безопасность Российского государства. Сегодня Компанией управляют сильные и надежные люди!
Особые слова признательности в этот день коллегам-участникам локальных военных действий. Ваши твердость духа, сплоченность и преданность долгу являются примером истинного патриотизма для всех сотрудников «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго».
От всей души желаю вам успехов, крепкого здоровья, мира и благополучия, а всем военнослужащим – надежного тыла!
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